Kochanowski i Fornal znowu ramię w ramię. Wydało się ws. polskich siatkarzy

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal są rówieśnikami (rocznik 1997) i jednymi z największych talentów w polskiej siatkówce ostatnich lat, nic więc dziwnego, że ich drogi bardzo szybko się przecięły. Środkowy i przyjmujący pierwsze wspólne sukcesy święcili już w 2013 roku, wtedy to w biało-czerwonych barwach wygrali Międzynarodowy Turniej EEVZA Kadetów. Dwa lata później sięgnęli po młodzieżowe mistrzostwo świata i Europy.

Kochanowski i Fornal wprawdzie od momentu rozpoczęcia kariery seniorskiej nie grali jeszcze razem w klubie, ale za to występują w reprezentacji Polski. Razem sięgnęli po srebro i brąz mistrzostw świata, cieszyli się z mistrzostwa Europy, a przed rokiem w Paryżu wywalczyli wicemistrzostwo olimpijskie. Relacje utrzymują także poza parkietem, w mediach społecznościowych w sezonie kadrowym często wrzucają wspólne zdjęcia. Tak było m.in. po ostatnich mistrzostwach świata na Filipinach.

Rozwiń

"Każdy medal trzeba szanować, to był dobry sezon. Kolejny za nami, a kolejne przed Polską. Dziękujemy za wsparcie. Fajna już ta kolekcja wspólnych zdjęć" - pisali we wspólnym poście na Instagramie. Do wspólnego zdjęcia pozowali też po wywalczeniu triumfu w Lidze Narodów, w międzyczasie razem bawili się na weselu Kamila Semeniuka, wcześniej razem ze wspólnymi znajomymi odpoczywali w Tatrach.

Kochanowski i Fornal znowu zrobili coś razem. "Dowód" jest w sieci

Jak się okazuje, Kochanowski i Fornal nie tylko razem spędzają czas wolny, ale też podejmują podobne decyzje. Tak było na początku sierpnia, gdy kilka dni po triumfie w Lidze Narodów zdecydowali się na wykonanie nowych tatuaży i to w tym samym studio. Historia powtórzyła się po powrocie z Filipin do Polski - obaj siatkarze ponownie skorzystali z usług Magdaleny Burskiej.

"Kuba Kochanowski dzięki za zaufanie. Dwa długie dni. Dzielny pacjent" - napisała na InstaStories, udostępniając zdjęcia nowych "dziar" środkowego, który zdecydował się m.in. na tatuaż przedstawiający kilka małych ptaków. Fornal z kolei postawił na dodanie na prawe ramię tatuażu przedstawiającego klawisze WSAD z klawiatury, doskonale znane szczególnie fanom gier komputerowych.

Nowe tatuaże Jakuba Kochanowskiego @maiko.only ESP/Instagram

Najpierw swoim nowym "nabytkiem" pochwalił się przyjmujący, który niebawem rozpocznie nowy etap kariery, bo związał się z tureckim Ziraatem Ankara. Później w jego ślady poszedł Kochanowski, również udostępniając zdjęcia i nagrania ze studio tatuażu na Instagramie.

Nowy tatuaż Tomasza Fornala @maiko.only ESP/Instagram

Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal Michal Dubiel/REPORTER East News

Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek to jedyny polscy siatkarze, którzy na MŚ sięgali po medale w każdym kolorze SHERWIN VARDELEON AFP

Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak VolleyballWorld materiały prasowe