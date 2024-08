Kluczowy siatkarz kadry nie trenował. Nikola Grbić ujawnia szczegóły

W piątek, dzień przed finałem z Francją, na treningu reprezentacji Polki w oczy rzucała się nieobecność Janusza. Z obozu polskiej kadry usłyszeliśmy, że trwa rehabilitacja siatkarza i wyścig z czasem, by mógł zagrać w meczu o złoto. Po zajęciach głos na jego temat zabrał trener Nikola Grbić . Zapytany o to, kiedy podejmie decyzję na temat występu Janusza, nie chciał doprecyzować, jak długo będzie na niego czekał.

"Nie wiem. Po spotkaniu ze Słowenią Marcin Janusz czuł się bardzo dobrze. Ale dzień później był problem . W sobotę rano zobaczymy, jaka będzie jego sytuacja. Dzisiaj zrobiliśmy wszystko, co możemy, by mógł być z nami na boisku. Jeśli go nie będzie, zagramy z Grzegorzem Łomaczem" - zapowiada Grbić.

Głos otuchy na temat Pawła Zatorskiego. Nikola Grbić stawia sprawę jasno

Serb, który sam był znakomitym rozgrywającym i zdobył złoty medal na igrzyskach w Sydney w 2000 r., żartował nawet, że sam nie może pomóc drużynie. Wygląda na to, że nie będzie musiał szukać nowych opcji na libero. Zatorski to jedyny zawodnik w reprezentacji Polski, który nie ma nominalnego zmiennika. W trakcie spotkania z USA, kiedy libero musiał grać na lekach przeciwbólowych, Grbić przygotowywał już do wejścia na pozycję libero Kamila Semeniuka, który na co dzień jest przyjmującym.