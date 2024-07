Kluczowe wieści dla polskich siatkarzy. Gwiazda usunięta z kadry meczowej na IO

Wieczorem 26 lipca nastąpi oficjalna inauguracja igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu - tymczasem już kolejnego dnia do walki o medale ruszą m.in. polscy siatkarze , którzy obecnie skupiają się na swych najbliższych rywalach, czyli Egipcjanach.

" Biało-Czerwoni " nie mogą jednak zignorować piorunujących informacji z obozu innych grupowych oponentów - Brazylijczyków. Wygląda bowiem na to, że stracą oni jedną ze swoich gwiazd - pytanie pozostaje, na jak długo...

IO Paryż 2024. Alan Souza wypada z kadry Brazylii. To ważna wieści także dla Polaków

Mowa tu o Alanie Souzie , który notabene jeszcze do niedawna występował w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. Jak poinformowali na X (Twitterze) Jakub Balcerzak czy Portal Volei Brasil, zawodnik od jakiegoś czasu zmagał się z urazem łydki, z powodu którego odsunięto go na ten moment od kadry meczowej "Canarinhos".

Gracz miał podjąć już oczywiście odpowiednie leczenie, natomiast ma on nie wystąpić w sobotnim spotkaniu przeciwko Włochom - przekonamy się niedługo, czy zdoła wydobrzeć do 31 lipca, kiedy to Brazylijczycy zagrają z siatkarzami Nikoli Grbicia. Na razie w jego miejsce wszedł rezerwowy Henrique Honorato.