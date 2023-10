Kluczowe starcie Polaków. Porażka może być bolesna

To już końcówka. Wiemy, że trzeba skupić się jeszcze tylko trzy razy. Wygrać i można wracać spokojnie do domu. Meta jest bardzo blisko

Porażka może skomplikować sytuację Polaków

Jeżeli przegramy z Argentyną za zero punktów czyli 0:3 lub 1:3, wtedy, nawet w wypadku wygranych z Chinami lub Holandią, będziemy mieli bilans 6:1 (najpierw liczy się liczba zwycięstw), czyli tak, jak najprawdopodobniej ekipa Marcelo Mendeza i Kanada. Jednak Polacy dwa mecze wygrali 3:2, czyli za dwa punkty. To by dawało nam na koniec 16 punktów. Natomiast Argentyna i Kanada miałyby tych punktów 17 i to te dwa zespoły zapewniłyby sobie bilety do Paryża.