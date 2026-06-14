Kłopoty w kadrze siatkarzy, Grbić ujawnia. Zmiana planów

Na pierwszy turniej Ligi Narodów siatkarzy Nikola Grbić już niemal tradycyjnie zabrał skład mocno odległy od tego teoretycznie najsilniejszego. Do Linyi w Chinach poleciało aż sześciu siatkarzy, którzy dopiero debiutowali w tych rozgrywkach, a także wracający do reprezentacji po ponad sześciu latach środkowy Bartłomiej Lemański.

Tak złożony zespół wywalczył dwa zwycięstwa - z Kubą i Ukrainą. Dwa razy przegrał, ale dopiero po tie-breaku, ze Słowenią i Japonią. I choć momentami "Biało-Czerwoni" mieli sporo problemów, zmarnowali kilka szans na jeszcze lepsze wyniki, to Grbić określa turniej jako "bardzo dobry".

- Nie mówię o wyniku, mówię o doświadczeniu. Mam nadzieję, że te lekcje, które dostaliśmy w tym turnieju, będą bardzo korzystne dla zawodników. Dla mnie już są bardzo ważne, bo lepiej ich poznałem. Oni czasami muszą znaleźć się w sytuacji, w której przegrywamy, mamy okazje, a nie robimy tego, co powinniśmy. Kiedy przeciwnik gra bardzo dobrze i nie możemy nic zrobić. Rzeczy, o których mówię cały czas, od pierwszego dnia naszej pracy, znalazły swoje potwierdzenie na tym turnieju. Był dla nas naprawdę bardzo ważny - przekonuje selekcjoner.

Czterech polskich siatkarzy miało problem. Grbić ujawnił nazwiska

Grbić podkreśla, jak istotny był dla jego zespołu triumf z Ukrainą. Po dwóch porażkach "Biało-Czerwoni" przegrywali już 0:2, rywale dominowali, a jednak to polski zespół zwyciężył po tie-breaku.

Teraz przed reprezentacją 10 dni przerwy od meczów. Z Chin drużyna wróci we wtorek i już na drugi dzień siatkarze zameldują się na siłowni w Spale. Przed Grbiciem zaś ważne decyzje.

Trener przy wyborze składu na drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach będzie musiał brać pod uwagę stan zdrowotny swoich zawodników. Wiadomo już, że w tym sezonie kontuzje zupełnie wykluczyły z gry Mateusza Bieńka, który zrezygnował z występów w kadrze tego lata. Ale problemy ze zdrowiem mają także czterej inni zawodnicy - Artur Szalpuk, Mikołaj Sawicki, Jakub Nowak i Kewin Sasak.

Grbić przygotowuje się więc na duże rotacje w składzie. Możliwe, że szansę gry przed polską publicznością dostanie nawet kilkunastu zawodników.

- 14 wybranych na turniej w Gliwicach jedzie tam w niedzielę wieczorem. A drugi zespół zostaje w Spale kontynuować pracę i trenować. W trakcie turnieju w Gliwicach może się zdarzyć, że zmienię kilku zawodników, bo mamy taką możliwość. Jeszcze nie zdecydowałem, kto i kiedy wraca do Spały, jak najlepiej to zrobić. Chcę zobaczyć, jak wyglądają, jaka jest sytuacja z Arturem, "Sawim", Kubą i Kewinem. Tymi, którzy mieli kilka problemów - ujawnia Grbić.

Duże zmiany w polskiej kadrze w Lidze Narodów? Selekcjoner ma nowy plan

Selekcjoner zamierza więc wykorzystać regulamin Ligi Narodów, który umożliwia trenerom zmiany w meczowej 14-tce nawet w trakcie trwania turnieju. Problemy zdrowotne ważnych zawodników kadry z ubiegłego sezonu - Sasak, Nowak i Szalpuk to medaliści ostatnich mistrzostw świata - mogą otworzyć szansę na więcej występów przed mniej doświadczonymi siatkarzami. I wymusić zmianę planów na trenerze.

- Nie martwię się, ale jak w każdym sezonie, mamy kilka sytuacji, które musimy ogarnąć. Zobaczyć, jaka jest sytuacja w Spale. Program będzie zmieniony, może być tak, jak w turnieju Silesia Cup przed sezonem, gdy kilku zawodników zagrało w pierwszym meczu, potem były zmiany. Ale nie jest daleko, gramy dwa mecze, dzień przerwy i znowu dwa spotkania. Myślę, że możemy zrobić to bez większych problemów - zapowiada Grbić.

Turniej w Gliwicach rozpocznie się 24 czerwca. Pierwszym rywalem polskich siatkarzy będzie reprezentacja Belgii. Potem "Biało-Czerwoni" zmierzą się jeszcze z Turcją, Niemcami i na koniec, 28 czerwca, z Argentyną. We wszystkich tych spotkaniach będą zdecydowanymi faworytami. Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Aleksander Śliwka i Nikola Grbić Piotr Hukalo East News

Bartosz Gomułka dostał kolejne szanse w reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Maksymilian Granieczny, libero reprezentacji Polski Volleyball World materiały prasowe





Nikola Grbić: Dla nas najważniejsze było, by utrzymać pewien poziom Polsat Sport