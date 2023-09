Reprezentacja Polski siatkówki przeżywa chwile chwały . Podopieczni Nikoli Grbicia z sukcesem zakończyli Mistrzostwa Europy i wzięli sportowy odwet za porażkę w finale ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. Niemniej jednak kalendarz spotkań wymaga od siatkarzy skupienia, bo wkrótce rozpoczynają się kwalifikacje olimpijskie siatkarzy o awans do IO Paryż 2024 . Polacy rywalizację o olimpijskie przepustki odbędą w chińskim Xi'an. Kiedy zagrają siatkarze? Gdzie oglądać kwalifikacje olimpijskie Polaków w TV i online?

Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: składy turniejów

Rywalizacja o olimpijskie przepustki odbędzie się w Rio de Janeiro, Tokio i Xi'an. Każdy turniej kwalifikacyjny to osiem zespołów, które zagrają ze sobą każdy z każdy. Do igrzysk olimpijskich w Paryżu awansują dwie najlepsze drużyny. Potem jedyna szansa na awans to wysokie miejsce w rankingu FIVB. Stawkę uzupełni pięć czołowych drużyn zestawienia tak, aby w olimpiadzie wzięły udział reprezentacje każdego z kontynentów. Składy turniejów kwalifikacji prezentują się następująco: