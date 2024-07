"Bartosz 'zero procent w ataku' Kurek", "Kurek jest dzisiaj tak żenująco słaby, że Janusz woli grać Semeniuka na prawym niż zagrać do Bartka", "Kurek nie dowozi dzisiaj, a Kaczmarek przyklejony do ławki. Ciekawe czemu Grbic nie daje mu szansy udowodnić czemu go zabrał na IO"

~ pisali w komentarzach na platformie "X" (dawnym Twitterze) niezadowoleni fani reprezentacji Polski