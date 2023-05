Zgrupowanie reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn rozpoczęło się 8 maja, a do Spały przyjechało w sumie 16 siatkarzy. W tym gronie są m.in. doświadczeni Karol Kłos, Grzegorz Łomacz i Mateusz Bieniek, czekający na debiut Sebastian Adamczyk, Michał Gierżot i Kuba Hawryluk czy wracający do kadry po przerwie Marcin Komenda i Artur Szalpuk.

Drogie bilety na Ligę Narodów. Polscy kibice oburzeni

Za wejściówkę na trybunę pierwszej kategorii trzeba zapłacić aż 399 zł . Nieco tańsza jest druga kategoria - 329 zł. Najmniej fani zapłacą za wejście na miejsca oznaczone piątą kategorią - 129 zł . Tańsze bilety można nabyć jedynie na mecze rozgrywane 19 lipca, kiedy to reprezentacja Polski będzie miała wolne - wtedy za możliwość obejrzenia dwóch ćwierćfinałów zapłacimy od 69 do 129 zł.

Co na to kibice? Pod informacją udostępnioną na Twitterze przez jednego z sympatyków siatkówki rozgorzała dyskusja. "Miałam kupować bilety na półfinały i finały, ale jak zobaczyłam ceny, to stwierdziłam, że same finały i półfinały w strefie kibica też będą okay" - napisała jedna z fanek. "Drogo" - otwarcie stwierdził ktoś z inny. "Oczywiście korzystniejszych cenowo karnetów na cały turniej brak" - czytamy w kolejnym komentarzu.