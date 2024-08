Karty odkryte. Fornal informuje o swoim stanie zdrowia. To koniec wyścigu

Na tę wiadomość czekaliśmy szczególnie niecierpliwe. Tomasz Fornal kończy wyścig z czasem - w rozmowie z TVP Sport ogłosił, że jest gotowy na powrót do wielkiej gry. To oznacza, że trener Nikola Grbić będzie miał do dyspozycji 26-letnigo zawodnika w pełnym wymiarze czasowym już w sobotnim meczu z Włochami. - W czwartek starałem się w stu procentach obciążyć tę nogę tak, jak miałoby to miejsce podczas spotkania. Czułem się normalnie. Sądzę, że w piątek będzie już perfekcyjnie i będę gotów, by pomóc drużynie w meczu z Italią - oznajmił z entuzjazmem przyjmujący reprezentacji Polski.