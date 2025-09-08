Karol Kłos zdobył się na ważne wyznanie. Kochanowski bardzo mu pomógł

Kochanowski, Kłos i Fornal stali się znanym trio, które bardzo lubiło spędzać ze sobą czas, również po tym, jak Kłos zakończył reprezentacyjną karierę. Były środkowy reprezentacji Polski wrócił do Warszawy i od nowego sezonu będzie grać dla Projektu. Tam ponownie stanie przy siatce z "Kochanem".

Karol Kłos zdobył się na ważne wyznanie

Kłos zorganizował na swoim profilu sesję pytań i odpowiedzi. W pewnym momencie został zapytany o to, "za co jest w życiu wdzięczny". Jego odpowiedź okazała się całkiem długa. W pewnym jej momencie pojawił się też wątek słów, które skierował do niego kiedyś Jakub Kochanowski.

"Za ludzi, których mam dookoła siebie (...) Jestem człowiekiem, który potrzebuje otaczać się ludźmi. Kuba Kochanowski zawsze mówił, że muszę wychodzić do ludzi, bo tylko tak jestem w stanie naładować swoje baterie" - stwierdził. Dodał, że był już wszędzie - na górze, na dole i po środku, ale jest wdzięczny za wszystko w swoim życiu, również zdrowie, bez którego nic nie byłoby możliwe.

Karol Kłos zapytany o środkowego. Od razu wypalił

Później pojawiło się pytanie o to, "jak to jest być najlepszym środkowym". Odpowiedź Kłosa mogła niektórych zadziwić, ale w gruncie rzeczy była ukłonem w stronę jego młodszego kolegi.

"Nie wiem, ale zapytam Kubę Kochanowskiego" - napisał Karol Kłos. Zdaje się, że podobnych inicjatyw z pytaniami i odpowiedziami będzie o wiele więcej, bo ta forma chyba przypadła siatkarzowi do gustu.

