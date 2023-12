Karol Kłos ma za sobą bardzo udany rok - doświadczony siatkarz razem z reprezentacją Polski wygrał Ligę Narodów i mistrzostwa Europy, wywalczył też awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. I chociaż środkowy był pewnym punktem drużyny Nikoli Grbicia, to sam najwyraźniej nie ma złudzeń co do swojej pozycji w zespole "Biało-Czerwonych". "Tak troszkę się tam podpiąłem" - wypalił w rozmowie opublikowanej na oficjalnej stronie PlusLigi.