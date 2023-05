Karol Kłos prosto z mostu do polskich kibiców. "Jesteście nienormalni"

Polscy siatkarze na początku maja rozpoczęli zgrupowanie przed długim i wymagającym sezonem reprezentacyjnym, w którego trakcie zagrają w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Paryżu. "Biało-Czerwoni" przygotowania do tych wyzwań rozpoczęli od dwóch meczów towarzyskich z Niemcami - pierwsze z nich przegrali po tie-breaku, a w drugim zrewanżowali się rywalom, również po pięciosetowym boju.

Karol Kłos zwrócił się do fanów reprezentacji Polski

Zarówno w Katowicach, jak i Sosnowcu, aktualni wicemistrzowie świata mogli liczyć na wsparcie fanów, którzy wypełnili trybuny obu obiektów. Ich postawę docenił Karol Kłos, który na Instagramie zwrócił się do sympatyków reprezentacji. "Zapomniałem Wam napisać, że jesteście nienormalni. To, co się działo na sparingach w Spodku i Sosnowcu" - napisał, dodając serduszko oraz emotikonkę oznaczającą zdumienie. "To przyjemność móc zacząć sezon kadrowy przy pełnych trybunach" - dodał.