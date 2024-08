Karol Kłos posłał do boju polskiego siatkarza. A w tle show Tomasza Fornala

Polscy siatkarze w sobotę o godz. 13 przystąpią do meczu z Francuzami, którego stawką będzie złoto igrzysk olimpijskich w Paryżu. "Biało-Czerwoni" znaleźli się w finale po tym, jak wcześniej w dramatycznych okolicznościach pokonali Amerykanów . Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali w tie-breaku, chociaż wcześniej niewiele wskazywało na to, że uda im się doprowadzić do piątej partii.