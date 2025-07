Dwa przegrane mecze z rzędu - dawno tego nie było. Za kadencji Nikoli Grbicia to pierwsza taka sytuacja w spotkaniach o punkty. Serce trochę boli?

Jakub Kochanowski, środkowy reprezentacji Polski: - Na pewno. Jesteśmy na takim, nie innym etapie. Chcielibyśmy grać lepiej i wygrywać mecze, bo nikt nie lubi przegrywać, ale niestety taki jest sport. Nie ma na tym turnieju drużyn, z którymi wygrywa się na stojąco. My nie gramy może wyśmienicie, trener też zdecydowanie dużo sprawdza wariantów i testuje wiele rzeczy, jest trochę zamieszania, ale nie ma co się dziwić. Jesteśmy na początku drogi, brakuje kilka osób, jest kilku debiutantów, którzy też muszą się okrzesać. To wszystko powoduje delikatne zamieszanie, ale na pewno nie będziemy zwalać na trudności. Nasza drużyna ma na tyle jakości, że takie mecze możemy wygrywać. Tego na razie nie robimy i na pewno będziemy musieli przeanalizować dlaczego.

Martwią przegrywane końcówki setów?

- Myślę, że na pewno martwią przegrane sety i mecze. Generalnie martwią popełniane błędy, które nam się przydarzają. Ciężko mi na gorąco przeanalizować, dlaczego tak to wygląda. Dużo czasu nie mamy, żeby poprawić się w danych elementach, ale na pewno najbliższy czas będzie temu poświęcony. My tu koła na nowo nie wymyślimy, bo pozostał tydzień do finałów Ligi Narodów, ale są szczegóły, o których trzeba pomyśleć, przegadać i może niektóre zmienić.

Przed wami mecz z Francją, czyli poziom idzie wyżej.

- Zdecydowanie. Francja to drużyna z o wiele większym potencjałem niż Bułgaria, a dzisiejsza Bułgaria grała bardzo dobre zawody. Żeby jutro się postawić, musimy wznieść się na wyżyny. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zagrać dobre spotkanie przeciwko Francji. Na pewno nie mogę zagwarantować, że je wygramy, ale mam nadzieję, że zbierzemy się w 24 godziny i powalczymy z nimi jak równy z równym.

Myślę, że takie rzeczy często dzieją się przełomowo. Uważam, że w którymś momencie ta drużyna załapie to, jak ma wyglądać i grać. Musimy złapać trochę pewności siebie i trochę się okrzesać sami ze sobą, bo tak naprawdę to dopiero nasz trzeci mecz w tym zestawieniu. Tutaj nie trzeba nikogo uczyć grać w siatkówkę

Jaka jest twoim zdaniem wasza najpilniejsza bolączka?

- Nie wiem, nie chcę tego analizować na gorąco. Jak już przed chwilą powiedziałem, to są rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą być niewidoczne, a dopiero wyjdą na odprawie taktycznej. Myślę, że mamy chwilę czasu, żeby to sobie przegadać. Mam nadzieję, że w niedzielę trochę się poprawimy.

Czy mecz z Francją to jakiś rodzaj rewanżu za finał igrzysk olimpijskich? W was to jest?

- Generalnie dużym błędem jest myślenie o tym, co było kiedyś. Dużym błędem jest nawet myślenie o tym, co było w poprzednich turniejach Ligi Narodów w tym sezonie, a co dopiero w poprzednim sezonie reprezentacyjnym. Tamta drużyna już nie istnieje, teraz mamy drużynę inną i musimy szukać tożsamości na nowo. Na pewno nie wracamy myślami do tego, co już kiedyś było, bo musimy patrzeć w przód. Mamy postawione ambitne cele i musimy o nich myśleć, żeby powoli do nich się zbliżać. Myślenie o przeszłości na pewno nie pomaga.

Szukanie tożsamości to proces, który chwilę trwa, a mistrzostwa świata są za niespełna dwa miesiące. Tego czasu powinno wystarczyć, by powstały choć zręby tożsamości?

- Myślę, że takie rzeczy często dzieją się przełomowo. Uważam, że w którymś momencie ta drużyna załapie to, jak ma wyglądać i grać. Musimy złapać trochę pewności siebie i trochę się okrzesać sami ze sobą, bo tak naprawdę to dopiero nasz trzeci mecz w tym zestawieniu. Tutaj nie trzeba nikogo uczyć grać w siatkówkę, bo są gracze wybitni na tle innych. Jesteśmy zdecydowanie w światowej czołówce jak wszystkie reprezentacje, które znajdują się w Lidze Narodów. Nie będziemy tu uczyć się od początku i po kolei każdego elementu, tylko musimy po prostu trochę się poukładać i może trochę znaleźć wewnętrzny spokój, do tego trochę cierpliwości i uważam, że będzie dobrze.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal Adam Warżawa PAP

Od lewej: Jakub Popiwczak, Artur Szalpuk i Jakub Kochanowski Adam War¿awa PAP

Jakub Kochanowski odbierający uwagi od trenera Nikoli Grbicia FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl