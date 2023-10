Kapitan Polaków ma dość. To była przesada. "Mam nadzieję, że to się już nie zdarzy"

Jeśli chodzi o liczbę meczów w nogach, to mam nadzieję, że taki sezon się już nie zdarzy. Nie wiem, ile jeszcze takich sezonów moje ciało będzie w stanie znieść. To było prawie tyle meczów, co w sezonie zasadniczym NBA. Tyle że tam po zakończeniu rozgrywek jest tzw. offseason i kilka miesięcy, by podreperować zdrowie. My za dwa tygodnie zaczynamy sezon ligowy… Ta karuzela nie przestaje się kręcić

~ przyznał siatkarz.