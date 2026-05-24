Dwa zwycięstwa i jedna porażka - tak sezon reprezentacyjny 2026 rozpoczęli polscy siatkarze. Ekipa Nikoli Grbicia uległa "na dzień dobry" 2:3 Serbii, lecz z czasem było tylko lepiej. W piątek "Biało-Czerwoni" pokonali 3:1 Ukrainę, natomiast w sobotę poradzili sobie z aktualnymi wicemistrzami świata - Bułgarami (3:1).

Zwycięskie spotkania miały kilka wspólnych aspektów jak chociażby zawodnicy, którzy od szkoleniowca otrzymali swoją szansę. Wśród nich znalazł się nowy kapitan kadry (wobec nieobecności Bartosza Kurka), czyli Aleksander Śliwka. Przyjmujący zaliczył niezły występ i był liderem drużyny na boisku.

Po zakończeniu rywalizacji w katowickim Spodku w rozmowie z Interią podsumował zmagania i podzielił się swoimi odczuciami. Jak zdradził, jest szczególnie zadowolony z postawy młodych zawodników, którzy zaprezentowali się bardzo dobrze. Uprzedza jednak, że ekipę czeka jeszcze wiele pracy.

- Odczucia bardzo pozytywne. Bardzo dużo debiutantów i młodych zawodników, ale bardzo ambitnych z dużymi umiejętnościami, które pokazali tutaj. Nie jest łatwo pokazać swoich najlepszych zagrań przed tak dużą publicznością, także ciesze się, że naprawdę zdaliśmy ten egzamin, aczkolwiek przed nami dalej dużo pracy, aby doskonalić naszą grę i pojechać na pierwszy turniej Ligi Narodów w najlepszej formie - mówił.

Dopytany o wysoki poziom debiutantów oraz młodszych zawodników tłumaczył, że być może nie jest to żadne zaskoczenie, gdyż do kadry trener Grbić nie powołuje przypadkowych zawodników.

- Być może właśnie nie zaskoczyła, bo do kadry nie dostaje się powołania przypadkiem. Wiemy, że jak ktoś przyjeżdża, to potrafi grać w siatkówkę i chłopaki to pokazali. Nie zamierzamy jednak osiąść na laurach i będziemy dalej ciężko trenować - uzupełnił.

Kapitan kadry Grbicia ujawnia ws. Ligi Narodów. "Jest duże prawdopodobieństwo"

Rola kapitana kadry z pewnością zobowiązuje i nie tylko na boisku, a także poza nim. Czy do nowego "opiekuna" drużyny już ktoś się zgłosił? Otóż jeszcze nie. Do tej pory poruszane były jedynie kwestie organizacyjne, natomiast o rady żaden z zawodników się nie zgłosił.

- Jestem z nimi dopiero kilka dni i dopiero ich poznałem, także takich rozmów jeszcze nie było. Bardziej sprawy organizacyjne, funkcjonowanie w grupie. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to mamy trenera, który prowadzi chłopaków. Ja jestem zawsze gotowy, żeby pomóc czy coś podpowiedzieć, ale siatkarsko to nie jest moja rola, żeby uczyć ich grać - zaznaczył.

Po ostatniej piłce spotkania z Bułgarią cała drużyna zgromadziła się na środku boiska, a następnie przez jakiś czas słuchała przemowy Nikoli Grbicia. Co Serb przekazał swoim graczom? Otóż poruszone zostały plany wobec kilku graczy na najbliższy czas. Kilku z nich opuści zgrupowanie seniorskiej kadry i wróci do swoich kategorii wiekowej.

Przekazał, jakie są teraz plany wobec danych zawodników - kto przyjeżdża na zgrupowanie do Spały, kto jedzie do kadry juniorów i tak dalej

Koniec turnieju towarzyskiego to jednocześnie pewnego rodzaju zakończenie pierwszego rozdziału aktualnego sezonu. Z tego względu powoli zerkać można w kierunku zbliżającej się Ligi Narodów. Podczas pierwszego turnieju (10-14 czerwca) w chińskim Linyi najprawdopodobniej zobaczymy kilku zawodników ze zmagań w Sosnowcu oraz Katowic. Czy w tym gronie ujrzymy Aleksandra Śliwkę? Kapitan nie ukrywa, że... najprawdopodobniej tak.

- Nie wiadomo jeszcze, nie jest ogłoszony skład, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Będzie to pewnie grupa złożona z tych zawodników, którzy byli na tym turnieju. Może być kilka zmian, bo dojedzie kilku zawodników, ale głównie będzie to ekipa złożona z siatkarzy, którzy brali udział w tej rywalizacji - powiedział.

Teraz kadra Nikoli Grbicia wróci do spokojnych treningów w Spale. Skład na zmagania w Azji w ramach Ligi Narodów poznamy najprawdopodobniej pod koniec nadchodzącego tygodnia.

