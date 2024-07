Kapitalny mecz polskich siatkarzy, rywale rozbici. To była deklasacja

Mistrzostwa Europy do lat 18 odbywają się w Bułgarii, gdzie do walki o medale przystąpiło 16 drużyn. Zespoły podzielono na dwie grupy - reprezentacja Polski prowadzona przez Jacka Nawrockiego trafiła do grupy A, która swoje mecze rozgrywa w Sofii.

Przed szóstą rundą meczów Polacy zajmowali drugie miejsce w grupie z 12 punktami na koncie i tracili trzy "oczka" do "Trójkolorowych". Z racji, że do półfinałów awansują dwie najlepsze ekipy z każdej z grup, nasi kadrowicze nie mogli pozwolić sobie na więcej potknięć. Tym bardziej w starciach z takimi drużynami jak Portugalia, która od początku mistrzostw wygrała tylko dwa spotkania.

Polscy siatkarze świetnie zaczęli mecz z Portugalią

Podopieczni Nawrockiego przez dłuższy czas trzymali Portugalczyków na kilkupunktowy dystans, ale w pewnym momencie rywale po ataku Francisco Pinho oraz bloku Pedro Abecasisa zmniejszyli stratę do dwóch "oczek" (15:17). Końcówka partii, w której błysnął Patryk Dudek , należała jednak do naszych kadrowiczów, którzy wygrali 25:19.

Polscy siatkarze ograli Portugalię. Półfinał mistrzostw Europy coraz bliżej

Wprawdzie rywale w pewnym momencie doprowadzili do remisu (14:14) , ale "Biało-Czerwoni" szybko wrócili do gry na wysokim poziomie i nie pozostawili złudzeń, kto był lepszy na parkiecie. Siatkarze Nawrockiego wygrali 25:17, a całe spotkanie 3:0 (25:19, 25:13, 25:17).

Polacy ostatnie spotkanie fazy grupowej rozegrają w czwartek, kiedy to o godz. 19 zmierzą się gospodarzami turnieju, czyli Bułgarami, którzy przed meczem "Biało-Czerwonych" z Portugalią tracili do naszej kadry tylko trzy punkty. Jeśli dzisiaj jednak przegrają z Francją, pożegnają się z marzeniami o awansie do półfinału, dzięki czemu to Polacy znajdą się w strefie medalowej.