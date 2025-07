Kapitalne wieści ws. polskich siatkarzy. Jest historyczny finał!

Gierżot, kolejny siatkarz "oddany" na Uniwersjadę przez Grbicia, ma już w dorobku srebrny medal z poprzedniego turnieju w Chengdu. We wtorek zapewnił sobie co najmniej powtórzenie tego wyniku. Już przy stanie 7:3 dla Polski trener rywali wykorzystał pierwszą przerwę w trzecim secie, przy wyniku 15:8 drugą. Znów ścianą nie do przejścia był polski blok, skończyło się siatkarskim nokautem 25:13.