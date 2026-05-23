Siatkarska reprezentacja Polski rozpoczyna sezon od towarzyskiego turnieju w Sosnowcu i Katowicach. W tym pierwszym mieście "Biało-Czerwoni" zainaugurowali sezon porażką z Serbią. Dwa dni później w katowickim Spodku z Ukrainą wynik był już lepszy, pokonali rywali 3:1.

Ważną rolę w tym zwycięstwie odegrał Bartosz Gomułka. Atakujący, który za kilka dni skończy 24 lata, rozegrał pełne spotkanie i zdobył najwięcej punktów dla polskiego zespołu. Łącznie było ich 21, a siatkarz skończył 48 procent ataków. Rywale cztery razy go zablokowali, ale nie popełnił ani jednego błędu.

- Udało się podtrzymać i pokazać dobrą formę. Trener zwracał uwagę, by nie popełniać błędów i być cierpliwym w ataku, bo mieliśmy tylko jeden trening z rozgrywającymi. A jednak potrzeba troszkę więcej czasu, żeby się zgrać - zdradza wskazówki od Nikoli Grbicia.

Oto bohater meczu z Ukrainą. 21 punktów po jednym treningu z kadrą

Serb w pierwszym meczu testował na pozycji atakującego Alaksieja Nasewicza i Dawida Dulskiego. Ten pierwszy, podobnie jak Gomułka, znalazł się w 30-osobowym składzie zgłoszonym do Ligi Narodów. Ale bohater meczu z Ukrainą zanotował zdecydowanie bardziej efektowny występ i jak na razie przyćmił kolegów z reprezentacyjnego ataku. Zasłużył też na pochwałę od Grbicia.

- Oczywiście grał bardzo dobrze - stwierdził po meczu selekcjoner.

Gomułka poradził sobie w meczu z Ukrainą, mimo że do spotkania w Spodku przystąpił z marszu po występach w finałach Ligi Mistrzów. Jeszcze w ubiegły weekend był mocnym punktem PGE Projektu Warszawa, który ostatecznie zajął w Turynie czwarte miejsce, przegrywając spotkanie o brąz z Ziraatem Bankkart Ankara.

- W poniedziałek przylecieliśmy z Włoch, w środę pojawiłem się na kolacji. Jeden trening i mecz - opisuje Gomułka.

Bartosz Gomułka dostał zielone światło od Grbicia. I zakończył mecz trzema asami serwisowymi

Atakujący w kadrze zadebiutował już w ubiegłym sezonie, dostał nawet szansę w Lidze Narodów, ale tym razem liczy na więcej. Tym bardziej, że przyjechał na zgrupowanie reprezentacji po dobrym sezonie w klubie. W PGE Projekcie Warszawa wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, wygrywając rywalizację z Linusem Weberem.

W piątek zaimponował zresztą nie tylko atakiem, ale i zagrywką. Zdobył nią cztery punkty, ale spektakularne było zwłaszcza zakończenie spotkania w jego wykonaniu. W czwartym secie pojawił się w polu zagrywki przy stanie 22:21 i posłał trzy asy serwisowe. Zapewnił Polsce zwycięstwo, wprawił kilka tysięcy ludzi w katowickim Spodku w ekstazę, i wywołał uśmiech na twarzy Grbicia.

- Na początku nie szło tak, jak należy. Próbowałem wprowadzać piłki, bo taki był przykaz. Potem dostałem zielone zielone światło i mogłem fajnie odpalić w tym trzecim i czwartym secie zagrywka fajnie już "chodziła". Dlatego mogłem bardziej zaryzykować, poczułem się lepiej na zagrywce - zaznacza Gomułka.

Mimo tak dobrego występu w sobotnim spotkaniu Polska - Bułgaria atakującego na boisku nie zobaczymy. Grbić już zapowiedział, że Gomułka i Bartosz Firszt, inny z zawodników PGE Projektu Warszawa, dostaną na sobotę wolne i wrócą do kadry w poniedziałek.

Z Katowic Damian Gołąb

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą. Z lewej Bartosz Gomułka Jarek Praszkiewicz PAP

Nikola Grbić w trakcie meczu Polska - Ukraina Jarek Praszkiewicz PAP

