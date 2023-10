Kapitalna seria siatkarzy trwa. Nawet Wagner nie miał takich wyników

To był niezwykle udany sezon polskich siatkarzy. Najpierw wygrali Ligę Narodów, w dodatku świętując złoty medal przed własną publicznością w Gdańsku . Później w znakomitym stylu wygrali mistrzostwa Europy, w finale rozbijając Włochów. Teraz w cuglach wywalczyli kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Nikola Grbić pobił osiągnięcia Raula Lozano i Huberta Wagnera

Najważniejsze są złote medale i olimpijski awans, ale przy okazji drużyna prowadzona przez Grbicia bije też rekordy polskiej siatkówki . Już w pierwszym spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk pobiła osiągnięcie, które było nie do powtórzenia przez 17 lat. Wygrana 3:2 była bowiem 18. z rzędu triumfem reprezentacji Polski w oficjalnym meczu.

Polscy siatkarze bez porażki. Ostatni pokonali ich Amerykanie

Drużyna Grbicia bez porażki przeszła przez fazę finałową Ligi Narodów i mistrzostwa Europy, a teraz wygrała siedem meczów w Chinach. 24 zwycięstwa zbliżają ją do rekordów wszech czasów, które dzierży reprezentacja Brazylii. To do niej należą trzy najdłuższe serie zwycięstw w oficjalnych meczach w historii. Rekord to 39 zwycięstw w latach 2003-2004.