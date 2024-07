Kamil Semeniuk wyróżniony, sam nie krył zaskoczenia. "Kogoś musieli wybrać"

Nie ma co ukrywać, że Kamil Semeniuk nie grał rewelacyjnego turnieju. Jego występ trzeba ocenić raczej jako przeciętny, choć miał przebłyski. Jego gra mocno falowała, jak zresztą całej naszej kadry.

Wygrany mecz ze Słowenią 3:1 był chyba rzeczywiście najlepszym spotkaniem 28-latka w tym turnieju. Zdobył on 14 punktów. Najwięcej w polskiej drużynie.

Bartosz Kurek: Nie gramy jeszcze perfekcyjnie i... to dobrze. WIDEO

Kamil Semeniuk MVP Memoriału Huberta Wagnera. Sam był zaskoczony

Semeniuk skończył 11 z 30 piłek (37 procent skuteczności w ataku). To do niego trafiało najwięcej piłek w tym meczu. W przyjęciu miał 39 procent skuteczności. Na pewno błyszczał na zagrywce. W starciu ze Słowenią zaliczył dwa asy.

Najlepszym przyjmującym został Tomasz Fornal, a najlepszym środkowym Jakub Kochanowski. Za to nagroda MVP trafiła do Semeniuka i to było - trzeba przyznać - zaskoczenie.