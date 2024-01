Kamil Semeniuk podjął trudną decyzję. Siatkarz sam ujawnia, chodzi o ślub

Kamil Semeniuk jest jednym z poważnych kandydatów do wyjazdu na igrzyska w Paryżu, gdzie Polacy mają włączyć się do walki o złoto. Utytułowany siatkarz sam przyznał, że turniej olimpijski jest dla niego na tyle ważny, że pod przygotowania do igrzysk postanowił podporządkować swoje prywatne plany. W tym te związane ze ślubem. To jednak nie wszystko - ze słów zawodnika wynika, że początkowo wzbraniał się przed istotną zmianą.