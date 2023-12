Kamil Semeniuk wspomniał o meczu Polaków z Brazylią

Polski siatkarz nie mógł liczyć na długie wolne związane ze światami, ponieważ już 26 grudnia jego zespół zmierzył się z zespołem z Mediolanu. Semeniuk mimo to starał się przeżyć ostatnie dni zgodnie z polską tradycją - w jego domu nie zabrakło lepienia pierogów , a kadrami z przygotowań do ucztowania pochwalił się na Instagramie. Tam też odpowiadał na pytania kibiców dotyczące nie tylko świąt, ale także samej siatkówki.