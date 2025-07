Kadrowicz Grbicia z ważnym wyznaniem, z tym ma problem. Będzie protestował

Ci spędzili ostatnie tygodnie w Spale, gdzie przygotowywali się odpowiednio do najważniejszych imprez tego sezonu . Ostatni z wymienionych niedawno udzielił wywiadu dla serwisu "strefa siatkówki", w którym wyznał, że tęskni już za meczami.

- Na pewno będę musiał to przemyśleć na przyszłe sezony, bo sześć tygodni tutaj w naszej "spalskiej mielonce" to naprawdę dużo . Pierwszy raz miałem wolne dwa pierwsze weekendy Ligi Narodów - mówił.

Od przyszłego sezonu chyba będę optował za tym, żeby trochę skrócić tę przerwę i już od drugiego weekendu dołączyć do zespołu. Półtora miesiąca siedzenia tutaj to bardzo monotonny czas

27-latek zapytany o to, czy czas spędzony na zgrupowaniu sprawa, że reprezentacja będzie odpowiednio przygotowana fizycznie do rozgrywek odpowiada w prosty sposób. Jego zdaniem praca wykonana w Spale stanowi solidną podstawę.

- Ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy to się udało, to dopiero pokażą efekty na koniec sezonu. Wydaje się jednak, że dobrze pracowaliśmy, ciężko trenowaliśmy i jest to porządny fundament - powiedział.