Kadrowicz Grbicia dostał wolne. Od razu wrócił do domu i... wziął się do pracy

Anna Dymarczyk

Kamil Semeniuk (L) i Nikola Grbić (P)
Kamil Semeniuk (L) i Nikola Grbić (P)Janek Skarżyński/FOTO OLIMPIK/NurPhotoAFP

Po memoriale Huberta Wagnera polscy kadrowicze dostali parę dni wolnego. Niektórzy wykorzystali ten czas na odpoczynek, a inni... na pracę. Kamil Semeniuk powrócił do domu i od razu zabrał się za czekającą na niego w domu robotę. Nie było łatwo.

Kamil Semeniuk dostał wolne i wziął się do roboty

Semeniuk niedawno był jeszcze panem młodym, a teraz przyszedł czas na to, by zająć się domem przed wyjazdem na nadchodzące wielkimi krokami mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Przyjmujący na Instagramie pochwalił się tym, jak spędza ostatnie dni wolne. Niektórzy zwrócili mu nawet uwagę na pewne niebezpieczeństwo.

Kamil Semeniuk: Jesteśmy spokojni i kibice też niech nie popadają w skrajne emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Od razu po powrocie Semeniuk zabrał się za koszenie trawy przed domem i składanie mebli. Wyraźnie cieszył się ze spędzonego w ten sposób czasu, tym bardziej, że towarzyszyła mu poślubiona niedawno małżonka i ukochany pies.

Kamil Semeniuk ostrzeżony

Jeden z kibiców zauważył, że podczas koszenia Semeniuk nie miał założonych żadnych butów. "Nigdy nie powinno się pracować z takim sprzętem boso, używaj ochrony!" - pisał. Inny dodał, że chętnie poprawi siatkarzowi trawnik i kostkę brukową w ogrodzie.

Jeszcze inny fan poprosił jedną z firm zajmujących się kosiarkami, by ta została sponsorem rozgrywek Superpucharu Włoch i w ten sposób udostępniła Semeniukowi lepszy sprzęt, choćby taki bez kabla. Widać było, jak wielu fanów zjednało sobie spokojne usposobienie polskiego zawodnika.

Liga Narodów siatkarzy 2025

Para młoda w eleganckich strojach ślubnych w samochodzie, kobieta pokazuje obrączkę i trzyma bukiet kwiatów; obok mężczyzna w stroju sportowym z polskim herbem, z medalem na szyi.
Kamil Semeniuk wziął ślubInstagram/_kamil_semeniuk_, Lukasz KalinowskiEast News
Kamil Semeniuk
Kamil SemeniukIPA Sport/ABACA/AbacaEast News

