Kadrowicz Grbicia dostał wolne. Od razu wrócił do domu i... wziął się do pracy
Po memoriale Huberta Wagnera polscy kadrowicze dostali parę dni wolnego. Niektórzy wykorzystali ten czas na odpoczynek, a inni... na pracę. Kamil Semeniuk powrócił do domu i od razu zabrał się za czekającą na niego w domu robotę. Nie było łatwo.
Kamil Semeniuk dostał wolne i wziął się do roboty
Semeniuk niedawno był jeszcze panem młodym, a teraz przyszedł czas na to, by zająć się domem przed wyjazdem na nadchodzące wielkimi krokami mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Przyjmujący na Instagramie pochwalił się tym, jak spędza ostatnie dni wolne. Niektórzy zwrócili mu nawet uwagę na pewne niebezpieczeństwo.
Od razu po powrocie Semeniuk zabrał się za koszenie trawy przed domem i składanie mebli. Wyraźnie cieszył się ze spędzonego w ten sposób czasu, tym bardziej, że towarzyszyła mu poślubiona niedawno małżonka i ukochany pies.
Kamil Semeniuk ostrzeżony
Jeden z kibiców zauważył, że podczas koszenia Semeniuk nie miał założonych żadnych butów. "Nigdy nie powinno się pracować z takim sprzętem boso, używaj ochrony!" - pisał. Inny dodał, że chętnie poprawi siatkarzowi trawnik i kostkę brukową w ogrodzie.
Jeszcze inny fan poprosił jedną z firm zajmujących się kosiarkami, by ta została sponsorem rozgrywek Superpucharu Włoch i w ten sposób udostępniła Semeniukowi lepszy sprzęt, choćby taki bez kabla. Widać było, jak wielu fanów zjednało sobie spokojne usposobienie polskiego zawodnika.