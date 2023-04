Reprezentacja Polski ma problem? Ekspert: To jest słaby punkt

Wtórował mu Jerzy Mielewski, który zauważył, że wspomniani zawodnicy zawodzą na przyjęciu . - To są twarde kwity. Paweł Zatorski jest 20. w rankingu przyjmujących, Kuba Popiwczak - 21., a Kuba Hawryluk - 41. Kamil Szymura jest w tej klasyfikacji ósmy, ale on nie zawsze gra - stwierdził.

Dziennikarz zauważył, że w tym roku Popiwczak może powalczyć o miejsce w podstawowym składzie z Zatorskim, który do tej pory był podstawowym libero reprezentacji. I chociaż gracz Jastrzębskiego Węgla zapewne zrobi wszystko, by udowodnić swoją wartość, to nie jest przesądzone, czy Grbić postawi właśnie na niego. - Wiem, jakie jest podejście trenera Grbicia do Zatorskiego. Uważa go za absolutną legendę, ikonę i zobaczymy, czy w tej kwestii się cokolwiek zmieni - komentował Mielewski.