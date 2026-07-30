Kadra Grbicia zagra o medal, a tu taki cios. Gwiazda przejdzie operację

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Fatalne informacje dla reprezentacji Polski siatkarzy. Tuż po zwycięskim ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainą Jakub Kochanowski ogłosił, że w tym roku nie pomoże drużynie narodowej. "Niestety wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny" - ogłosił na Instagramie mistrz świata z 2018 r. To już trzeci środkowy, który w tym sezonie wypada z drużyny Nikoli Grbicia.

Jakub Kochanowski wśród siatkarzy reprezentacji Polski na boisku, zawodnicy w biało-czerwonych strojach.
Jakub Kochanowski (w środku) nie zagra w tym sezonie w kadrzePiotr Matusewicz East News

Jakub Kochanowski nie poleciał z reprezentacją na turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo, gdzie po meczu z Ukrainą Polska zakwalifikowała się do półfinału. Zamiast tego przeszedł, jak sam to określił, "mały zabieg" kolana.

To właśnie kolano w ostatnim czasie dawało mu się bowiem we znaki. I choć środkowy pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji w Spale, a potem pojechał nawet z kadrą Nikoli Grbicia na turniej Ligi Narodów do Chicago, nie było mowy o grze ani nawet pełnych siatkarskich treningach.

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Teraz okazało się, że Kochanowski w ogóle nie będzie w stanie pomóc kadrze tego lata. Mistrz świata z 2018 r. ogłosił to na Instagramie.

"Koniec sezonu kadrowego dla mnie. Niestety wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył na Mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym" - przekazał siatkarz.

Pod postem już pojawiły się komentarze kolegów, którzy życzą Kochanowskiemu jak najszybszego powrotu do zdrowia - m.in. Tomasza Fornala czy Karola Kłosa.

"Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pionę i z Wami, kibicami, zrobić sobie fotę" - napisał środkowy.

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Problemy Nikoli Grbicia. Reprezentacyjny środek z igrzysk olimpijskich zupełnie się posypał

Problemy zdrowotne Kochanowskiego zapewne utrudnią mu start w nowym klubie. 29-letni zawodnik przenosi się z PGE Projektu Warszawa do Aluron CMC Warty Zawiercie. Ale to także fatalna wiadomość dla Grbicia.

Selekcjoner polskiej kadry jednego lata stracił bowiem trójkę środkowych, na których od początku pracy w Polsce opierał reprezentację. Po roku przerwy do gry w kadrze miał wrócić Mateusz Bieniek, ale opublikował oświadczenie, w którym ogłosił rezygnację z tego sezonu z powodów zdrowotnych. Podobnie postąpił wcześniej Norbert Huber, tyle że bez porozumienia z Grbiciem.

A to właśnie Bieniek, Kochanowski i Huber zdobyli z Polską w 2024 r. srebrny medal igrzysk olimpijskich. Selekcjoner musi więc budować środek na nowo. Na razie robi to z dobrym skutkiem. W podstawowym składzie kadry występują w tym sezonie najczęściej Szymon Jakubiszak i wracający do kadry po ponad sześciu latach Bartłomiej Lemański. To oni pomogli pokonać 3:1 Ukrainę.

Ich zmiennikiem jest Jakub Nowak, Grbić zabrał do Ningbo jeszcze Jakuba Majchrzaka. Z pewnością liczył jednak na powrót Kochanowskiego na mistrzostwa Europy. O medale drużyna będzie musiała jednak walczyć bez niego.

Najbliższy mecz Polska rozegra w sobotę o godz. 9. Rywalem w półfinale Ligi Narodów będzie Słowenia. Transmisja spotkania na antenach Polsatu Sport.

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Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w zielonych strojach okazuje silne emocje podczas meczu; jeden z nich jest wyraźnie podekscytowany, drugi gestykuluje ręką, w tle siatka i rozmazani kibice.
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