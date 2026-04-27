Kadra Grbicia z kolejnym wyzwaniem, PZPS oficjalnie przekazał. Znamy rywala

Paweł Nowak

Już za tydzień na dobre ruszy zgrupowanie siatkarskiej reprezentacji Polski. W Spale najpierw przebywać będą zawodnicy, którzy są już po sezonie ligowym i odpowiednim odpoczynku. W najbliższym sezonie kadra Nikoli Grbicia będzie bronić złota Ligi Narodów oraz mistrzostw Europy. Do tego dojdą turnieje oraz mecze towarzyskie, a jeden z nich został właśnie ogłoszony. Oto szczegóły.

Siatkówka: Polska rozegra mecz towarzyski z reprezentacją Niemiec
Polscy siatkarze

Powoli do końca zbliża się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Z tego względu coraz więcej mówi się o kampanii reprezentacyjnej. W końcu kadra Nikoli Grbicia w 2026 roku stanie przed wielkim wyzwaniem i będzie bronić złota Ligi Narodów oraz mistrzostwa Europy. Co więcej, będzie to pierwszy sezon, gdy możliwa jest kwalifikacja olimpijska na zmagania w Los Angeles.

Warta Zawiercie ściąga gwiazdy i będzie mieć najlepszy skład w historii polskiej siatkówki.
Ekstraklasa Mężczyzn

Polski "dream-team" za 20 milionów. Tylko oni będą mogli ich zatrzymać

Dariusz Ostafiński
Serbski szkoleniowiec już jakiś czas temu ogłosił listę powołanych na najbliższy sezon. Zgrupowanie na dobre ruszy za równy tydzień, a "na dzień dobry" w Spale przebywać będą zawodnicy, którzy są już po rywalizacji w klubach oraz odpowiednim odpoczynku. Poza rywalizacją na parkietach VNL oraz turniejem docelowym "Biało-Czerwoni" rozegrają również kilka spotkań towarzyskich.

Pierwszą okazją do sprawdzenia formy będzie turniej w Sosnowcu oraz Katowicach z udziałem Bułgarii, Serbii i Ukrainy (20-23 maja). Nie będzie to jedyna rywalizacja towarzyska, jaką podejmą Polacy. W poniedziałek Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił, że niebawem dojdzie do meczu z... Niemcami.

PZPS oficjalnie ogłosił. Polska zagra z Niemcami

Rywalizacja zaplanowana jest na 10 lipca w Hali Urania w Olsztynie. Godzina rozpoczęcia spotkania nie jest potwierdzona i zostanie podana w dalszym terminie. Termin ten został idealnie wpasowany między drugi (w Gliwicach), a trzeci turniej (w Chicago) fazy zasadniczej Ligi Narodów.

- Już 10 lipca w Olsztynie, mieście gospodarzu przyszłorocznych mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn, odbędzie się towarzyski mecz Polska - Niemcy - przekazano.

Turniej finałowy VNL z udziałem gospodarzy oraz siedmiu najlepszych ekip fazy zasadniczej odbędzie się w Ningbo (Chiny) na przełomie lipca i sierpnia (29 lipca - 2 sierpnia). Następnie "Biało-Czerwoni" rozpoczną przygotowania do najważniejszych zmagań w całym sezonie - wspomnianych już mistrzostw Europy.

Te rozpoczną się 9 września i potrwają przez 17 dni. Polscy siatkarze w grupie będą rywalizowali z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem

Roberto Piazza pożegnał się z Powervolley Milano
Ekstraklasa Mężczyzn

Włoch pożegnał się z krajem i wybiera Polskę. To już kwestia czasu

Paweł Nowak
Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
Siatkarze reprezentacji Polski
Siatkarze reprezentacji PolskiVolleyball Worldmateriały prasowe
Siatkarze reprezentacji Niemiec
Siatkarze reprezentacji Niemiecvolleyballworld.commateriały prasowe
Alicja Grabka: Ciągle uważam, że jest wiele do poprawy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

