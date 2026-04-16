Kadra Grbicia bez gwiazdy. Oto prawda, sam wyjaśnił. Koniec niedomówień

Nikola Grbić zrealizował dziś swoją obietnicę i podzielił się ze światem listą siatkarzy, z którymi spędzi najbliższe miesiące. Na długiej liście Serb znalazł miejsce dla wielu młodych zawodników. Do dyspozycji nie będzie natomiast kilku gwiazdorów. W narodowych barwach prawdopodobnie nie zagra Bartosz Kurek. Dodatkowo wśród przyjmujących na próżno szukać błyszczącego w PlusLidze Bartosza Bednorza. Zwłaszcza nieobecność drugiego z panów zdziwiła kibiców.

"Rozumiem, że to decyzja samego zawodnika" - pisał w mediach społecznościowych choćby Jakub Balcerzak. Inni fani obawiali się o dalszą reprezentacyjną przyszłość 31-latka. Przede wszystkim brakowało pewności czy Nikola Grbić nie widział dla niego miejsca, czy po prostu o dłuższy odpoczynek poprosił sam gwiazdor. Siatkarz PGE Projektu w końcu rozwiał \wątpliwości. Zrobił to jeszcze w czwartkowy wieczór, publikując obszerny wpis na Facebooku.

"Drodzy Kibice, zawsze byliście i jesteście ogromną częścią mojej drogi, dlatego chcę, żebyście usłyszeli to ode mnie. Jak już wiecie, moje nazwisko nie pojawiło się na liście powołań w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym. I choć nie należała do łatwych, to moja świadoma i przemyślana decyzja, niezwiązana z żadnymi problemami zdrowotnymi" - rozpoczął.

Później Bartosz Bednorz dał do zrozumienia, że raczej nie kończy się jego rozdział w biało-czerwonych barwach. "Reprezentowanie kraju zawsze było dla mnie ogromnym zaszczytem i czymś, co traktowałem najpoważniej, jak tylko potrafię, oddając całe swoje serce. Dlatego wiem, że żeby wciąż dawać z siebie 100%, czasem trzeba umieć się na chwilę zatrzymać. To etap, po którym chcę wrócić silniejszy, zarówno na boisku, jak i poza nim" - napisał.

Kto wie, być może 31-latek pojawi się nawet na domowych meczach kadry. "Trzymam kciuki za chłopaków i będę ich wspierał z całego serca. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i rozumieją więcej, niż widać na pierwszy rzut oka" - podsumował.

