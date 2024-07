Już wszystko jasne ws. występu Wilfredo Leona. Siatkarz ogłasza tuż przed igrzyskami

Reprezentacja Polski siatkarzy do igrzysk olimpijskich w Paryżu podchodzi w roli murowanego faworyta do medalu. Niezwykle ważna będzie w tym wszystkim dyspozycja Wilfredo Leona, który w ostatnich kilkunastu dniach był przez Nikolę Grbicia oszczędzany z powodu problemów mięśniowych. Przyjmujący naszej kadry już rozwiał wszelkie wątpliwości. - Jestem dostępny do grania i będę grał - powiedział w rozmowie z TVP Sport.