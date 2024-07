Już wszystko jasne ws. Fornala. Grbić zadecydował o przyszłości siatkarza na IO

Nie jest to nic poważnego. Jest kontuzja, nie wygląda to pięknie. Kości są w porządku. Kontuzja jest stara, ale jest ból i to jest problem. Teraz jest na basenie. Tam będzie robił skoki. We wtorek będzie próbował grać w siatkówkę

~ powiedział Nikola Grbić cytowany przez Polsat Sport