Jego przemowa w boju o finał podbija sieć. Tomasz Fornal zabrał głos. "Chcę się odciąć"

Polscy siatkarze w trakcie spotkania z USA byli już pod ścianą. Wysoko przegrali trzecią partię i w czwartej także tracili punkty do rywali. W dodatku problemy z barkiem miał Paweł Zatorski, a Marcin Janusz musiał zejść z boiska przez kłopoty z plecami . Trener Nikola Grbić poprosił więc o przerwę .

A w jej trakcie mikrofon ustawiony przy polskiej ławce wychwycił okrzyk Tomasza Fornala . Krótki, ale treściwy. " Dawać, k...a, nap........amy się z nimi teraz! " - rzucił do kolegów przyjmujący.

"Tak, widziałem, że stało się viralem. Ale nie skupiam się na tym, chcę na razie się odciąć. Mamy bardzo ważny mecz do rozegrania. Cieszę się, że hasło się spodobało. To poszło naturalnie, nie było planowane, ale skupiam się tylko na tym, co nas czeka jutro o 13" - podkreśla przyjmujący.