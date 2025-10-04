Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal znają się od lat, ponieważ najpierw razem występowali w reprezentacjach młodzieżowych, później zaczęli osiągać wspólne sukcesy z kadrą seniorską. Przyjaźnią się też poza parkietem, czego wyraz często dają w mediach społecznościowych. Teraz okazało się, że ponownie zdecydowali się na identyczny ruch, co wydało się za sprawą wpisów, jakie pojawiły się na Instagramie. Najpierw nowym "nabytkiem" pochwalił się Fornal, później w jego ślady poszedł Kochanowski.

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal są rówieśnikami (rocznik 1997) i jednymi z największych talentów w polskiej siatkówce ostatnich lat, nic więc dziwnego, że ich drogi bardzo szybko się przecięły. Środkowy i przyjmujący pierwsze wspólne sukcesy święcili już w 2013 roku, wtedy to w biało-czerwonych barwach wygrali Międzynarodowy Turniej EEVZA Kadetów. Dwa lata później sięgnęli po młodzieżowe mistrzostwo świata i Europy.

Kochanowski i Fornal wprawdzie od momentu rozpoczęcia kariery seniorskiej nie grali jeszcze razem w klubie, ale za to występują w reprezentacji Polski. Razem sięgnęli po srebro i brąz mistrzostw świata, cieszyli się z mistrzostwa Europy, a przed rokiem w Paryżu wywalczyli wicemistrzostwo olimpijskie. Relacje utrzymują także poza parkietem, w mediach społecznościowych w sezonie kadrowym często wrzucają wspólne zdjęcia. Tak było m.in. po ostatnich mistrzostwach świata na Filipinach.

"Każdy medal trzeba szanować, to był dobry sezon. Kolejny za nami, a kolejne przed Polską. Dziękujemy za wsparcie. Fajna już ta kolekcja wspólnych zdjęć" - pisali we wspólnym poście na Instagramie. Do wspólnego zdjęcia pozowali też po wywalczeniu triumfu w Lidze Narodów, w międzyczasie razem bawili się na weselu Kamila Semeniuka, wcześniej razem ze wspólnymi znajomymi odpoczywali w Tatrach.

    Kochanowski i Fornal znowu zrobili coś razem. "Dowód" jest w sieci

    Jak się okazuje, Kochanowski i Fornal nie tylko razem spędzają czas wolny, ale też podejmują podobne decyzje. Tak było na początku sierpnia, gdy kilka dni po triumfie w Lidze Narodów zdecydowali się na wykonanie nowych tatuaży i to w tym samym studio. Historia powtórzyła się po powrocie z Filipin do Polski - obaj siatkarze ponownie skorzystali z usług Magdaleny Burskiej.

    "Kuba Kochanowski dzięki za zaufanie. Dwa długie dni. Dzielny pacjent" - napisała na InstaStories, udostępniając zdjęcia nowych "dziar" środkowego, który zdecydował się m.in. na tatuaż przedstawiający kilka małych ptaków. Fornal z kolei postawił na dodanie na prawe ramię tatuażu przedstawiającego klawisze WSAD z klawiatury, doskonale znane szczególnie fanom gier komputerowych.

    Kompozycja kilku tatuaży na ramieniu i przedramieniu, w tym krzyż, głowa jelenia z porożem, sylwetka kobiety o długich włosach, oko oraz różne elementy graficzne i ptaki.
    Nowe tatuaże Jakuba Kochanowskiego@maiko.onlyESP/Instagram

    Najpierw swoim nowym "nabytkiem" pochwalił się przyjmujący, który niebawem rozpocznie nowy etap kariery, bo związał się z tureckim Ziraatem Ankara. Później w jego ślady poszedł Kochanowski, również udostępniając zdjęcia i nagrania ze studio tatuażu na Instagramie.

    Ramię osoby ozdobione licznymi tatuażami w stylu linearnym i geometrycznym, w tym wizerunek jelenia, wilka, strzałki kompasu, cztery klawisze W, A, S, D oraz motywy zwierzęce i graficzne.
    Nowy tatuaż Tomasza Fornala@maiko.onlyESP/Instagram

