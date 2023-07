Polacy bardzo mocno napracowali się na końcowy sukces w Lidze Narodów. Nie była to druga w pełni usłana różami, co było widać w części spotkań fazy interkontynentalnej, jednak zespół szybko wyciągał wnioski z popełnionych błędów i to zaprocentowało w Gdańsku. Przekonali się o tym najpierw Brazylijczycy, później Japończycy, a najdotkliwiej odczuli to na własnej skórze w meczu finałowym Amerykanie, których "Biało-Czerwoni" w świetnym stylu wypunktowali.

Czy wszyscy siatkarze reprezentacji Polski to milionerzy? Podcast Olimpijski. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Po zwycięstwie przyszedł oczywiście czas na świętowanie, które zaczęło się bardzo szybko. Jego część można było ujrzeć w mediach społecznościowych zawodników, a hitem było nagranie z udziałem Bartosza Kurka, który wcielił się w rolę "maszynisty" prowadzącego rozśpiewany reprezentacyjny pociąg. Nastroje starał się jednak delikatnie tonować Nikola Grbić. "Nie myślimy, że jesteśmy już Brazylią. To tylko stwarza presję na następne turnieje. Moją pracą jest to, by moi siatkarze byli najlepszą wersją samych siebie. I jesteśmy na dobrej drodze, by tak się stało. Widzę u nich postęp, widzę, że rozumieją moją filozofię" - mówił po meczu finałowym.

Reprezentacja Polski w siatkówce. Tomasz Fornal zdradza kulisy imprezy po wygraniu Ligi Narodów

Jego podejście dobrze obrazują też słowa Tomasza Fornala, który w programie "Podcast Olimpijski" odniósł się właśnie do ewentualnych ograniczeń stawianych przez selekcjonera w trakcie zgrupowań. Formalnie jako takich zakazów co prawda nie ma, ale siatkarz przyznaje, że jest to po prostu kwestia świadomości panującej w zespole.

Każdy jest dorosłym facetem, ja też z roku na rok jestem coraz starszy. Jest do dla mnie i wszystkich chłopaków oczywiste, wiemy, co możemy, a czego nie możemy robić. Nie możemy przykładowo wrócić z imprezy o 6 rano, kiedy o 9:00 mamy trening, takie coś jest dla mnie abstrakcyjne. Podczas zgrupowań każdy wie, po co przyjechał, co ma do wygrania i jak łatwo mógłby stracić, to o czym marzy. Czyli złoto igrzysk olimpijskich ~ wytłumaczył

25-latek odniósł się także do dawnych czasów, które zna chociażby z opowieści swojego ojca, również byłego siatkarza. "Jeśli ktoś chce, to na pewno znajdzie na to czas, ale wydaje mi się, że wszyscy są przede wszystkim skupieni na treningach i rozwijaniu własnych umiejętności. Słyszałem oczywiście historie z przeszłości, pojawiają się ploteczki, jak za starych czasów grało się w siatkówkę. Czasy się totalnie jednak zmieniły - dodał.

To nie zmienia jednak faktu, że zdobycie Ligi Narodów było jak najbardziej warte gorącego uczczenia i tak też było w przypadku naszej kadry, która wspólnie udała się na gdańską starówkę i tam spędziła nie tylko wieczór, ale wręcz całą noc. Wszystko odbywało się jednak z zachowaniem zdrowego rozsądku.

W hotelu byłem o 6 rano. Nie będę teraz udawał, że siedzieliśmy i piliśmy wodę gazowaną, bo to nie o to chodzi. Jest moment, kiedy możemy iść na imprezę. Ciężko pracowaliśmy przez całą Ligę Narodów, wylaliśmy dużo potu, żeby teraz móc sobie na to pozwolić. Też nie było tak, że wyszliśmy i każdy "zgonował" czy wywracał się, chodząc po Gdańsku. Spędziliśmy razem czas, a ten zleciał bardzo szybko, bo tak przyjemnie się siedziało i rozmawiało ~ opisuje Fornal

Przed kadrą kolejne duże wyzwania. Najbliższe rozpocznie się już pod koniec sierpnia, kiedy to rozpoczną się mistrzostwa Europy. Polacy trafili do grupy C i swoje mecze rozgrywać będą w Skopje. Oprócz Macedonii Północnej ich rywalami w grupie będą Czechy, Dania, Holandia i Czarnogóra.

Polscy siatkarze po finale Ligi Narodów rozpoczęli świętowanie / Adam Warżawa/Instagram/@karolklos / PAP

Liga Narodów / Piotr Hukalo / East News

Tomasz Fornal / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News