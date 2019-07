Prezes PZPS-u Jacek Kasprzyk zapewnił, że mimo niedawnego nieporozumienia jest w dobrych relacjach z trenerem siatkarzy Vitalem Heynenem i nie są one w żaden sposób zagrożone. Ocenił też debiut Wilfreda Leona w biało-czerwonych barwach. - Jest wartością - zauważył.

Kasprzyk z trybun oglądał sobotni mecz towarzyski Polaków z Holendrami. Gdy zawodnicy i Heynen wychodzili z szatni był w pobliżu, ale wówczas nie rozmawiał z Belgiem. Temat ich stosunków stał się głośny za sprawą turnieju finałowego Ligi Narodów. Trener chciał jak najszybciej dołączyć do podopiecznych trenujących w tym czasie w Zakopanem i opuścił Chicago przed meczem o trzecie miejsce. Szef związku powiedział wówczas, że zrobił to bez uprzedzenia działaczy. Później przyznał, że informacja nie dotarła do niego, ale wiedzieli o tym inni przedstawiciele krajowej federacji.

- Bardzo szanuję Vitala i cieszę się, że jest z nami. Zmienił oblicze naszej siatkówki w tym sensie, że nie zamyka się w jednej "szóstce" czy "siódemce" tak, jak robili to Włosi, tylko gra całym składem. To ważne - tymi słowami Kasprzyk zaczął wypowiedź na pytanie o Belga.

Zaprzeczył, by między nim i trenerem doszło do zgrzytu.

- Jesteśmy w dobrych relacjach i nie jest to zagrożone w jakikolwiek sposób. Spotkaliśmy się i porozmawialiśmy po jego powrocie z USA. Sprawę nieporozumienia wyjaśniliśmy wcześniej. Nie było w tym winy Vitala. To była kwestia braku komunikacji, ale i skutek nadmiaru pracy w ostatnim czasie, bo poza obiema reprezentacjami seniorskimi grały też cztery młodzieżowe, plażowicze mieli bardzo ważne turnieje w kontekście rankingu olimpijskiego. Czasem jakaś informacja umknie, no i te częste wyjazdy. Nadrabiam teraz ten okres, kiedy leżałem w szpitalu. Niedawno byłem w Przemyślu, potem Białystok, jeszcze Wrocław, Kraków, a następnie Gdańsk. Mógłbym się zatrudnić na kierowcę tira - skwitował z uśmiechem szef związku.

Jako największą zaletę Belga wymienił szczerość i otwartość.

- Też taki jestem, więc tutaj się rozumiemy. Jak mamy coś do powiedzenia, to sobie to wyjaśnimy i nie mamy urazy. A wady? Każdy ma jakieś... Może to, że lubi często zmieniać decyzje. Wyniki go jednak jak najbardziej bronią. Poza tym cieszę się, że są te zmiany, bo reprezentacja to żywy organizm, grupa kilkunastu młodych ludzi. Oni są przyjaciółmi, wspierają się. Na tę atmosferę na pewno duży wpływ ma trener - zaznaczył szef PZPS-u.

Jego zdaniem nie ma zmiany między współpracą z Heynenem w tym sezonie, a w poprzednim, kiedy Belg dopiero zaczynał pracę z Polakami.

- Tak jak mówiłem, to szczerość do bólu. Prośby spełniamy, bo nam zależy na tym, żeby trener był zadowolony. A wówczas i zawodnicy są zadowoleni, i związek też. Tych próśb nie jest dużo, to normalne wymagania. Vital jest na pewno słownym człowiekiem. Plan pracy przygotowany na początku sezonu realizuje codziennie. Pozmieniał nieco, żeby zawodnicy się nie znudzili. To naprawdę fajna grupa, fajny trener i fajni ludzie w sztabie. Bo szkoleniowiec jest najważniejszy, ale sztab jest też fantastyczny. Cieszę, że jest w nim wielu młodych Polaków - podkreślił.

W sobotę oficjalny debiut w biało-czerwonych barwach zaliczył Leon. Pochodzący z Kuby przyjmujący zepsuł sześć z ośmiu zagrywek.

- Trema debiutanta być może dała o sobie znać przy serwisie. Może trochę za bardzo chciał się pokazać. W innych elementach się raczej nie mylił. Zagrał dobrze, przyzwoicie. Wygraliśmy 3:0, a nawet 4:0 (rozegrano dodatkowego seta - PAP). Wilfredo wkomponował się w zespół, potencjał jest. Ale tu gra drużyna, a nie jeden Leon. Na pewno jest on wartością tej ekipy - zaznaczył.

Holendrzy będą grupowymi rywalami "Biało-Czerwonych" we wrześniowych mistrzostwach Europy.

- Ale jeszcze dużo czasu do tej imprezy. Będą za to powtarzał, że dla nas i dla trenera najważniejszy jest sierpniowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Dlatego kadra musi mieć spokój, dużą życzliwość, bo robi kawał dobrej roboty dla polskiej siatkówki - wskazał prezes związku.

Heynen ma do dyspozycji 16 siatkarzy. Z nich musi wybrać 14, którzy za dwa tygodnie będą walczyć o przepustkę do Tokio.

- Vital pewnie chciałby móc zabrać większą grupę, bo każdy coś wnosi do tej drużyny. Na pewno do Gdańska pojedzie "14" na dany dzień najlepiej funkcjonująca i najlepiej przygotowana. Na ilu środkowych sam bym się zdecydował? Skoro graliśmy na trzytygodniowych mistrzostwach świata trzema, a tu jest trzydniowy turniej, to chyba tylu powinno wystarczyć. (...) Co zrobi trener, nie wiem. Może znów zaskoczy... Oby z dobrym skutkiem - podsumował Kasprzyk.

