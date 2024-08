Iga Świątek nie czekała. Od razu ruszyła na parkiet. Wszystko nagrały kamery

Polscy siatkarze w półfinale igrzysk olimpijskich. Szalona radość z Igą Świątek

I Serb około godziny 11:00 wraz ze swoimi podopiecznymi oszalał z radości. Polacy w poniedziałkowy poranek zagrali zupełnie inaczej niż z Włochami. Niewiele brakowało, a triumfowaliby bez straty seta . W drugiej partii po grze na przewagi minimalnie lepsi okazali się Klemen Cebulj i spółka. Później jednak na najlepszą ekipę na Starym Kontynencie po prostu nie było mocnych. Efekt? 3:1 i zasłużony awans do grona czterech czołowych ekip igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Gdy faktem stał się ostatni punkt w pojedynku, na boisku zapanowała szalona radość. W pewnym momencie do uradowanych siatkarzy dołączyła Iga Świątek, która wcześniej zdobyła brązowy medal, ale została w stolicy Francji, by wspierać rodaków w drodze do licznych sukcesów. Jak widać, raszynianka przynosi im szczęście. "Nasi chłopcy wywalczyli właśnie półfinał!! Radość dzielą z Igą Świątek" - zauważyli od razu kibice w mediach społecznościowych.