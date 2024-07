Trochę szarpana gra, nie do końca to wyglądało tak, jak powinno. Powiedzmy sobie szczerze, że nie graliśmy cudownej siatkówki i nie wyglądało to pięknie. Na szczęście ani ten turniej, ani Memoriał Wagnera, to nie docelowy turniej. Mam nadzieję, że będziemy wyglądać znacznie lepiej - tak jak to wyglądało od czwartego, trzeciego seta

~ ocenia Tomasz Fornal po meczu z USA.