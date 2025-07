Po dwóch z rzędu porażkach, z Kubą i Bułgarią przed swoją publicznością w trójmiejskiej Ergo Arenie, reprezentacja Polski na zakończenie ostatniego turnieju zasadniczego stanęła przed arcytrudnym zadaniem.

Thriller w pierwszym secie. Długa gra na przewagi

W niedzielę rywalem podopiecznych Nikoli Grbicia byli dwukrotni mistrzowie olimpijscy, gwiazdorzy z Francji. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał wczoraj, czy wspomnienie z ostatniego finału olimpijskiego odżywa, zwłaszcza że to był ostatni pojedynek obu reprezentacji, obecny kapitan Jakub Kochanowski udzielił odpowiedzi najszczerszej z możliwych.

- Generalnie dużym błędem jest myślenie o tym, co było kiedyś. Dużym błędem jest nawet myślenie o tym, co było w poprzednich turniejach Ligi Narodów w tym sezonie, a co dopiero w poprzednim sezonie reprezentacyjnym. Tamta drużyna już nie istnieje, teraz mamy drużynę inną i musimy szukać tożsamości na nowo - stwierdził. Nieco innymi słowami, ale w podobnym tonie wtórowali mu nasi pozostali rozmówcy, czyli Tomasz Fornal i Marcin Komenda.

Trener Grbić zapowiadał, że w niedzielę postawi na najsilniejszy skład, delegując na plac gry następujące zestawienie: Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Kewin Sasak, Jakub Nowak oraz Jakub Popiwczak.

Polacy słabo zaczęli na polu zagrywki, co było poprzednio ich piętą achillesową. Mylili się Semeniuk i Sasak, ale lepiej radzili sobie w ataku, a wkrótce dołożyli także blok autorstwa Komendy i Kochanowskiego. W pierwszym fragmencie pojedynku gra toczyła się punkt za punkt.

Louati popisał się asem serwisowym, a po chwili Faure świetnym atakiem z prawego skrzydła wyprowadził gości na dwupunktowe prowadzenie (5:7). W naszym zespole świetnie mecz rozpoczął Sasak, który był nie zatrzymania, mimo że atakował z trudnych sytuacji. A po chwili mistrz Polski z LUK Lublin dołożył udany blok i straty zostały odrobione.

Biało-czerwoni grali w tym fragmencie bardzo dobrze, atak Sasaka i kolejny udany blok pozwoliły naszemu zespołowi objąć dwupunktowe prowadzenie (11:9). Francuzi pomagali sobie lepszą grą na polu zagrywki, gdy Huetz zaliczył drugiego asa, ale odpowiedź Leona była fantastyczna i nasz zespół też ruszył tę statystykę. Największą przewagę mieliśmy na siatce, bowiem na pierwszych 16 punktów aż cztery Polacy zdobyli blokiem, co w coraz ważniejszym momencie seta pozwalało budować im przewagę (16:13).

Wystarczyła jednak chwila, by z prowadzenia nie zostało nic, bo kilka udanych akcji Francuzów doprowadziło do wyniku 17:17. I znów zaczęła się gra punkt za punkt... Gdy przyszedł spektakularny blok na Semeniuku w wykonaniu Huetza, po którym Francuzi uzyskali punkt przewagi (19:20), Nikola Grbić po raz pierwszy zareagował czasem dla zespołu. Rywale powiększyli przewagę, wtedy na placu gry pojawił się Tomasz Fornal w miejsce Semeniuka.

Nowak dał sygnał. Doskonałe otwarcie drugiej partii

W ekipie Francuzów także było nerwowo, bo gdy tylko Carle zepsuł zagrywkę (22:22), w reakcji Andrea Giani wziął czas. Kapitalna końcówka Polaków zaczęła się od zagrywki Leona. W ataku pomyliło się dwóch kolejnych rywali i Orły wyszły na prowadzenie 24:22. Przy pierwszej piłce setowej Wilfredo zaserwował w siatkę, a drugą po ciasnym skosie w aut ściął Fornal (24:24). W tym momencie do akcji wkroczył Grbić, znów zbierając swoich zawodników w kółeczku. Po przerwie Brizard i Louati mylili się na zagrywce, ale obcierki po naszej stronie Fornala i Sasaka sprawiały, że set wciąż toczył się na przewagi. Polacy nie wykorzystali dwóch piłek setowych i sami musieli wychodzić z opresji, gdy na siatce zatrzymany został Nowak.

Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, Polacy mieli czwartą piłkę setową, ale na polu zagrywki pomylił się Sasak. Trwała istna gra błędów z obu stron, aż sprawy w swoje ręce wziął Leon. Posłał potężną zagrywkę, którą z trudem przyjęli rywale. Wydawało się, że najgorsze za nimi, ale w ataku pomylił się Faure, trafiając piłką w antenkę. W tym momencie publiczność w Ergo Arenie dosłownie ryknęła z zachwytu. W końcu wygraliśmy końcówkę seta - z pewnością wielu pomyślało.

Druga partia nie mogła rozpocząć się lepiej, bo od pojedynczego bloku Nowaka na Huetzu. Znów oglądaliśmy wyrównaną walkę, a mogło się wydawać, że bardzo cenny punkt biało-czerwoni zdobyli na 7:5. Oglądaliśmy długą akcję, w której nasi siatkarze bronili się ofiarnie, a potrafili ją zakończyć cwanym atakiem Sasaka. Mający za sobą najlepszy sezon klubowy siatkarz lekko, nad blokiem, posłał piłkę w pole, gdzie żaden z "Trójkolorowych" nie zdążył z jej podbiciem.

Od stanu 11:11 dwa kolejne punkty zdobyli Francuzi, za drugim razem po nieudanym ataku Fornala. Wideoweryfikacja pokazała, że rywale nie dotknęli piłki i Nikola Grbić poprosił o przerwę dla zespołu. Na problemy Leon - można było powiedzieć, gdy nasz zespół musiał odrabiać straty. Czołowy siatkarz świata podkręcił tempo w ataku i ponownie mieliśmy remis (15:15).

Francuskie TGV "rozjechało" polski skład serią w końcówce

Zadowolenie trwało tylko chwilę, bo serię uderzeń wyprowadzili goście, ekspresowo odpowiadając i budując trzypunktową przewagę (15:18). Nikola Grbić wyglądał na zdenerwowanego, gdy wziął czas i przemawiał do podopiecznych. Wyglądało to obiecująco, bo straty zostały odrobione, dzięki Leonowi, a także pomyłce Henno w ataku. Przerwa dla Francuzów na nic się zdała, bo Sasak od razu popisał się asem i wróciliśmy do upragnionego remisu (19:19). Upragnionego, ale tylko chwilowego. Mistrzowie olimpijscy w mgnieniu oka nam odjechali, a po asie Brizarda i ataku Gueye zbudowali wynik 24:20. Pierwsza piłka setowa załatwiła sprawę po ataku Henno. Wczoraj rwaliśmy sobie włosy z głowy z Bułgarami, a dziś zobaczyliśmy dokładnie to samo - seria wypuszczonych punktów i drugi set poszedł na straty. W tej partii Francuzi "oddali" nam tylko sześć "oczek", a dla porównania w pierwszym - aż 14!

Statystyki meczu Francja 2 - 3 Polska Próby ataku 64 58 Błędy przeciwnika 32 38 Błędy drużyny 38 32 Błędy w ataku 7 7 Błędy serwisowe 27 23 Asy serwisowe 11 6

Trzeci set przypominał dobrze znany scenariusz, czyli zaczął się bardzo wyrównanie. Długo żaden z zespołów nie potrafił uzyskać więcej niż jednego punktu przewagi. Leon na zagrywce i Sasak w ataku najbardziej rzucali się w oczy, ale porcję braw otrzymał Fornal, dzięki któremu wyszliśmy na prowadzenie 15:13. Szansa na wyraźniejsze odskoczenie rywalom była przy stanie 16:14, lecz Wilfredo Leon został zatrzymany na lewym skrzydle, a za swój atak solennie przeprosił kolegów i nie zwalniał ręki.

W końcu uzyskaliśmy trzypunktowe prowadzenie, gdy Faure nie zmieścił piłki przy linii bocznej. Trener Gianni widząc wynik 19:16 dla Polski poprosił o czas. Faure mógł nabawić się kompleksów, gdy niesamowitym, pojedynczym blokiem zatrzymał go urodzony na Kubie siatkarz. Wicemistrz olimpijski dołożył do tego asa i Francuzi ratowali się kolejną przerwą na żądanie (21:17). Polacy byli coraz bliżsi zwycięstwa i w końcu mieli pierwszą piłkę setową w tym secie (24:20). Kropkę nad "i" w niezwykle trudnej sytuacji postawił Leon, atakując ze "stojące" piłki. W ten sposób, w świetnym stylu, Polacy wyszli na prowadzenie w meczu 2:1.

Dobra gra Polaków trwała nadal i w czwartej partii szybko odskoczyli na dwupunktowe (6:4), a następnie trzypunktowej (9:6) prowadzenie po asie serwisowym Fornala. To nie był koniec budowania przewagi, bo maestrią na siatce błysnął Leon i przeciwnicy mieli jeszcze większy problem do rozwiązania (10:6).

Tie-break popisem Polaków, efektowne zakończenie turnieju

Francuzi rzucili się do odrabiania strat i w pełni tego dokonali, gdy po ataku z lewego skrzydła doprowadzili do stanu 14:14. Nie brakowało pięknych akcji, a wynik długo utrzymywał się na styku. Robiło się coraz bardziej nerwowo i temperatura tylko narastała, ale w końcówce przechytrzyli nas rywale. Od stanu 22:22 zdobyli dwa kolejne punkty, drugi po nieudanym bloku naszego zespołu. Przed pierwszą piłką setową czas wziął Grbić, lecz tylko na chwilę przeszkodziło to Francuzom. Techniczna zagrywka Komendy nie sprawiła trudności rywalom i Brizard przechytrzył nasz zespół, wykorzystując perfekcyjne przyjęcie. To oznaczało, że o wszystkim rozstrzygnie tie-break.

W "wojnę nerwów", jak nazywana jest czwarta partia, Polacy weszli jak równy z równym, a na prowadzenie 3:2 po rzadko obserwowanej "krótkiej" zespół wyprowadził Kochanowski. Jednak szybko przyszły kłopoty, serią trzech punktów odpowiedzieli "Trójkolorowi" (3:5) i Grbić poprosił o czas. Efekt był kapitalny, bo wróciliśmy do równowagi i z pomocą swoim siatkarzom ruszył Giani. Mistrzowie z Paryża raz jeszcze wyszli na dwupunktowe prowadzenie, lecz Fornal szybko zrehabilitował się po błędzie na przyjęciu (6:7), a Nowak fantastycznie "zaczapował" rywala (7:7).

Emocje sięgały zenitu, a po udanym bloku Leona Polacy wyszli na prowadzenie 11:10. Orły zbliżyli się do wygranej po bloku Komendy, wychodząc na 13:11, a genialny atak niezawodnego Wilfredo dał nam pierwszą piłkę meczową (14:11). I wykorzystali drugą szansę, a konkretnie Leon spektakularnym atakiem. Wygrana 15:12 po pięciosetowej bitwie stała się faktem.

