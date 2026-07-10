Hity czekają na Polaków. Grbić skreślił kadrowiczów. Jest oficjalny komunikat
Reprezentacja Polski po ośmiu rozegranych meczach Ligi Narodów plasuje się na trzecim miejscu ze stratą trzech oczek do liderującej Japonii. Przed Biało-Czerwonymi jednak cztery wielkie hity. Po wygranym sparingu z Niemcami Nikola Grbić ogłosił kadrę na rywalizację z: Bułgarią, Brazylią, USA oraz Francją.
Reprezentacja Polski siatkarzy nie weszła dobrze w ten sezon Ligi Narodów. Bez wątpienia wpływ na to miał skład, jakim dysponował Nikola Grbić. Selekcjoner na pierwszy turniej nie powołał swoich największych gwiazd, szansę dostali inni, a Ci, których można nazwać "kluczowymi" odpoczywali po swoich klubowych występach.
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To wiązało się z nieco gorszymi wynikami - dwa zwycięstwa i dwie porażki. Kolejny cykl rywalizacji przyniósł więcej radości. W Gliwicach zobaczyliśmy kadrę wzmocnioną, choćby Wilfredo Leonem. To przełożyło się na komplet czterech zwycięstw. Dzięki temu sytuacja w tabeli znacząco się poprawiła.
Oto wybrańcy Grbicia. Oni polecą do USA na ostatni turniej Ligi Narodów
Do trzeciego tygodnia rywalizacji Biało-Czerwoni podejdą jako trzeci zespół w tabeli ze stratą ledwie trzech oczek do liderującej Japonii. To bardzo ważne, bo na Polaków czekają hitowe mecze z: USA, Brazylią, Bułgarią oraz Francją. Przedsmakiem miał być mecz towarzyski z Niemcami w Olsztynie.
Gwiazdy Grbicia w końcu w akcji. Nokaut w Olsztynie, Niemcy na kolanach, a potem zwrot
Ten zakończył się dla Polaków bardzo komfortową wygraną. Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:0 w "regulaminowym czasie gry", ale z racji na umowę trenerów obejrzeliśmy jeszcze jednego - dodatkowegos seta. W tym siatkarze Grbicia wyszli w nieco innym zestawieniu personalym i przegrali 22:25.
Zaraz po ostatnim gwizdku poznaliśmy kadrę na turniej w Chicago. Do USA lecą: Popiwczak, Komenda, Lemański, Leon, Śliwka, Szalpuk, Kochanowski, Semeniuk, Majchrzak, Granieczny, Fornal, Bołądź, Bakaj, Jakubiszak, Sasak, Nowak oraz Firlej. Pierwszy mecz 15 lipca.