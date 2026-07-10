Hity czekają na Polaków. Grbić skreślił kadrowiczów. Jest oficjalny komunikat

Reprezentacja Polski siatkarzy nie weszła dobrze w ten sezon Ligi Narodów. Bez wątpienia wpływ na to miał skład, jakim dysponował Nikola Grbić. Selekcjoner na pierwszy turniej nie powołał swoich największych gwiazd, szansę dostali inni, a Ci, których można nazwać "kluczowymi" odpoczywali po swoich klubowych występach.

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To wiązało się z nieco gorszymi wynikami - dwa zwycięstwa i dwie porażki. Kolejny cykl rywalizacji przyniósł więcej radości. W Gliwicach zobaczyliśmy kadrę wzmocnioną, choćby Wilfredo Leonem. To przełożyło się na komplet czterech zwycięstw. Dzięki temu sytuacja w tabeli znacząco się poprawiła.

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Do trzeciego tygodnia rywalizacji Biało-Czerwoni podejdą jako trzeci zespół w tabeli ze stratą ledwie trzech oczek do liderującej Japonii. To bardzo ważne, bo na Polaków czekają hitowe mecze z: USA, Brazylią, Bułgarią oraz Francją. Przedsmakiem miał być mecz towarzyski z Niemcami w Olsztynie.

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Ten zakończył się dla Polaków bardzo komfortową wygraną. Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:0 w "regulaminowym czasie gry", ale z racji na umowę trenerów obejrzeliśmy jeszcze jednego - dodatkowegos seta. W tym siatkarze Grbicia wyszli w nieco innym zestawieniu personalym i przegrali 22:25.

Zaraz po ostatnim gwizdku poznaliśmy kadrę na turniej w Chicago. Do USA lecą: Popiwczak, Komenda, Lemański, Leon, Śliwka, Szalpuk, Kochanowski, Semeniuk, Majchrzak, Granieczny, Fornal, Bołądź, Bakaj, Jakubiszak, Sasak, Nowak oraz Firlej. Pierwszy mecz 15 lipca.

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Wilfredo Leon w reprezentacji Polski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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