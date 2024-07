Decyzje Grbicia wywołały duże poruszenie , ponieważ szkoleniowiec skreślił będącego w wysokiej formie Bartosza Bednorza, a dobrze dysponowany Bartłomiej Boładź pojedzie do Francji jedynie w roli rezerwowego. Serb znalazł za to miejsce w kadrze m.in. dla Łukasza Kaczmarka i Aleksandra Śliwki , którzy ostatnio nie zachwycali.

Nikola Grbić krytykowany, Vital Heynen komentuje

Mam jeden apel: Zaufajcie Nikoli i pozwólcie pracować. On wie, co robi. Jestem przekonany, że myślał o tym bardzo długo. Ocenianie wyborów personalnych przed turniejem nie ma większego sensu, bo żaden z dziennikarzy, kibiców czy innych trenerów nie wie tyle o sytuacji, co Grbić i jego sztab

Belg zauważył również, że skoro Grbić ogłosił powołania w niedzielę, to oznacza, że właśnie wtedy był na to gotowy. A że do startu igrzysk zostały trzy w tygodnie, jego zdaniem "nie ma nic w tym złego".

Trener, który z polskimi siatkarzami sięgnął m.in. po złoto mistrzostw świata w 2018 roku, nie ma też wątpliwości, że to "Biało-Czerwoni" są obecnie najlepszą drużyną globu. I stać ich na wywalczenie złota igrzysk, chociaż należy brać pod uwagę, że podczas turnieju olimpijskiego zawsze dochodzi do niespodzianek.

"Polacy mają dobrą grupę. Z Egiptem graliśmy parę dni temu, wiec znam ich bardzo dobrze. Później czekają was Brazylijczycy i Włosi. To są trudni przeciwnicy, ale paradoksalnie to dla was świetna wiadomość. Takie trudne mecze pomogą wam się zahartować i zespół będzie bardziej gotowy na ćwierćfinał" - mówił.