Heroiczny bój polskich siatkarzy w finale mistrzostw Europy. Cztery sety

Katarzyna Koprowicz
Rafał Sierhej

Katarzyna Koprowicz, Rafał Sierhej

Polscy siatkarze w efektowny sposób w półfinale mistrzostw Europy U22 ograli obrońców tytułu, czyli Francuzów. Następnego dnia drużyna prowadzona przez Piotra Grabana przystąpiła do walki o historyczne złoto, rywalami "Biało-Czerwonych" byli Czesi. Również w tym meczu emocji nie brakowało. Niestety więcej zimnej krwi mieli Czesi. Nasi południowi sąsiedzi wygrali 3:1 i to oni mogą się cieszyć złotymi medalami na szyjach. Polacy kończą jako wicemistrzowie Europy.

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 22
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 22CEVmateriały prasowe

Siatkarskie mistrzostwa Europy do lat 22 są organizowane od 2022 roku - pierwszą edycję turnieju wygrali Włosi, drugie miejsce zajęli Francuzi, brąz wywalczyli Polacy. Dwa lata później "Biało-Czerwoni" ponownie stanęli na najniższym stopniu podium, z kolei "Trójkolorowi" wzięli rewanż i w wielkim finale pokonali Włochów.

Gospodarzem tegorocznej edycji byli Portugalczycy, poza nimi do mistrzostw Europy przystąpiło siedem reprezentacji, które przed rokiem przeszły kwalifikacje. Wśród nich znaleźli się Polacy, których ponownie wymieniano w roli poważnych kandydatów do medalu. Początek fazy grupowej nie napawał jednak optymizmem, "Biało-Czerwoni" dopiero po tie-breaku pokonali Portugalię, również po tie-breaku przegrali z Ukrainą.

Podopieczni Piotra Grabana w trzecim, ostatnim meczu tej fazy, rozbili jednak w trzech setach Izrael i awansowali do półfinału. A w tym trafili na Francuzów, którzy byli faworytami tego starcia. "Trójkolorowi" nie dość, że przystąpili do meczu bez porażki na koncie, to jeszcze na kilka dni przed mistrzostwami w sparingach ogrywali naszych reprezentantów.

Polacy jednak spisali się kapitalnie, pokonali Francuzów 3:0 i zapewnili sobie awans do finału. A w tym w sobotni wieczór zmierzyli się z Czechami, którzy dzień wcześniej pokonali 3:2 Izrael.

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ME siatkarzy do lat 22. Wielkie emocje w pierwszym secie

Czechy wprawdzie nie są siatkarską potęgą, przynajmniej jeśli chodzi o kadry seniorskie, ale nasi południowi sąsiedzi mają bardzo wielu zdolnych juniorów, co potwierdzili już podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata do lat 21.

To właśnie Czesi pokonali naszą kadrę w ćwierćfinale (3:1), zamykając nam drogę do strefy medalowej. Ostatecznie pogromcy "Biało-Czerwonych" tamten turniej zakończyli na czwartym miejscu, ale i tak potwierdzili, jak dużym potencjałem dysponują. Przed sobotnim finałem nie można było więc ich lekceważyć nawet mimo tego, że Polacy mieli delikatną przewagę psychologiczną, bo ograli Czechów w sparingach przed mistrzostwami Europy.

Starcie w pierwszych minutach układało się po myśli Czechów, którzy najpierw wyprowadzili kontrę na lewym skrzydle po zagrywce Błażeja Bienia, później obili nasz blok, sami też popracowali w tym elemencie, obejmując prowadzenie na 3:0. "Biało-Czerwonych" straszył też mający świetne warunki fizyczne Antonin Klimes, po jego ataku ze środka zrobiło się 4:1.

Podopieczni Grabana próbowali odpowiadać, najpierw Jakub Kiedos świetnie zaatakował po skosie, po chwili skorzystaliśmy na błędzie Czechów, było już 4:3 dla rywali. To jednak nasi południowi sąsiedzi ciągle byli na prowadzeniu. "Biało-Czerwoni" nie pomagali sobie zagrywką i ciągle musieli gonić wynik. Aż dopięli swego, zgarnęli trzy punkty z rzędu po bloku Michała Grabka, kapitalnym ataku Wojciecha Gajka po prostej i autowym ataku Vojtecha Pitnera, doprowadzając do stanu 15:15. A w końcówce seta nasi kadrowicze wygrali nerwów, po grze na przewagi triumfowali 27:25.

Polscy siatkarze stoczyli emocjonujący bój z Czechami w finale ME do lat 22

Podobnie jak to było w pierwszym secie, początek drugiej partii należał do Czechów. Po zatrzymaniu blokiem Grabka i Kiedosa było już 3:0 dla rywali, niemoc "Biało-Czerwonych" przełamał dopiero Gajek. Podopieczni Michala Nekoli wciąż dominowali, przy stanie 8:4 dla Czechów trener Graban poprosił o przerwę.

Ta oczekiwanego efektu nie przyniosła, polscy siatkarze ciągle musieli walczyć o odrobienie strat. W końcu powtórzył się scenariusz z pierwszej odsłony meczu, Polacy doprowadzili do wyrównania (13:13) po tym, jak kapitalnie z lewego skrzydła zaatakował Grabek. Kilka minut później "Biało-Czerwoni" pierwszy raz w secie objęli prowadzenie, końcówka końcówka należała jednak do rywali, którzy wygrali 27:25.

Gra na początku trzeciej partii toczyła się punkt za punkt. Odpowiedniego rytmu nie potrafił złapać Gajek, który najpierw skutecznie zaatakował na 8:8, po chwili zepsuł zagrywkę. Rozzłoszczony tym faktem atakujący odkopnął piłkę, za co został upomniany przez arbitra głównego.

Przez długi czas obie ekipy miały problem z uzyskaniem trzech "oczek" przewagi, to finalnie w końcu udało się Polakom - najpierw zatrzymali Vaclava Seidla blokiem, po chwili rywale pogubili się w ataku, prowadzenie na 16:13 asem serwisowym podwyższył Bień. Rywalom udało się jednak odrobić straty, końcówka seta ponownie należała do nich (25:20).

Czesi podbudowani tym zwycięstwem świetnie weszli w czwartą odsłonę meczu, szybko zaczęli budować przewagę. Z każdą kolejną akcję zaliczka punktowa Czechów rosła. W dużej mierze działo się to dzięki połączeniu systemu blok-obrona, co prowadziło do kontr, które Czesi zamieniali na punkty. Ostatecznie przewagi nie oddali i wygrali całą partię (25:13), a w konsekwencji cały mecz. Polacy wrócą do domu ze srebrnymi medalami. 

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