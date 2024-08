"Hańbiące" sceny po meczu Polaków. Wyciekły kulisy. Było o krok od bojkotu

Reprezentacja Polski przystępowała do sobotniego starcia z Francją pełna nadziei na powtórzenie wielkiego sukcesu sprzed 48 lat z Montrealu. Niestety, to nie był dzień Bartosza Kurka i spółki. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia nie byli w stanie dorównać świetnie dysponowanym gospodarzom, którzy niesieni dopingiem własnych kibiców pokonali nas pewnie 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) .

A wszystko przez sprawę Timothee Carle - 28-letniego zawodnika, który został powołany do reprezentacji "Trójkolorowych" jako trzynasty zawodnik. Nie był więc dostępny dla selekcjonera podczas spotkań, lecz pełnił sprawę rezerwowego, który mógł zostać dołączony do właściwej kadry meczowej na wypadek kontuzji któregoś z kolegów. Tak jak Bartłomiej Bołądź , który zastąpił w naszej drużynie Mateusza Bieńka .

Siatkówka. Zaskakujące sceny po meczu Polaków. Francuzi grozili bojkotem

Na początku też nie wiedzieliśmy, bo szybciutko ustawiono podium. I po prostu czekaliśmy na wejście zawodników. Wchodziły sztaby szkoleniowe. Ktoś wchodził i schodził. Weszli Amerykanie, kibice bili brawo. Myśleli, że to będzie cała grupa zawodników. Czekamy, czekamy, na tablicy pojawia się informacja, że już za moment będzie dekoracja. I naglę otrzymuję od mojego kolegi, jednego z komentatorów, informację, którą napisał mi na kartce - powodem przerwy jest to, że Francuzi nie chcą wyjść do dekoracji, ponieważ organizatorzy nie chcą dopuścić Timothee Carle, tego trzynastego zawodnika, by stanął na podium. Już nie mówię o medalu, tylko o tym, żeby stanął na podium, bo on nie grał

- Te zasady z 13. zawodnikiem były pisane na kolanie, to wszyscy wiemy. Tam faktycznie był taki punkt, że jeśli zawodnik w ogóle nie zagra jako "transfer medyczny" i nie pojawi się na boisku, to nie wejdzie na podium i nie dostanie medalu. Co jest idiotyczne i jest hańbą , jak to powiedziałem na antenie - dodał.

- Wreszcie Francuzi wyszli, bo oni po prostu chcieli to zbojkotować. Jeśli nie pójdzie z nami nasz kumpel, to my nie wychodzimy na dekorację. I taka była historia. Wyszli na dekorację, ale to jeszcze smutniej wyglądało, jak ten biedny Carle stał ostatni bez medalu i któryś z kolegów wieszał mu na szyi swój medal. Ale to jest skandal i to jest absolutna hańba i tyle na ten temat - stwierdził Tomasz Swędrowski.