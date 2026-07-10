Gwiazdy Grbicia w końcu w akcji. Nokaut w Olsztynie, Niemcy na kolanach, a potem zwrot

Reprezentacja Polski w siatkówce na ten sezon ma bez wątpienia jeden podstawowy cel. Tym jest obrona tytułu mistrzów Europy zdobytego w 2023 roku. Wówczas w finale imprezy w Rzymie Biało-Czerwoni pokonali Włochów. Nikola Grbić miał prawo świętować, bo została także przełamana swoista "klątwa".

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Obronie tytułu mistrzów Europy Grbić wiele w tym sezonie podporządkował. Na początku bowiem selekcjoner nie mógł korzystać z wielu gwiazd, te dostały czas na odpoczynek po rywalizacji w klubach. W związku z tym Biało-Czerwoni w rezerwowym zestawieniu mieli pewne problemy w rozgrywkach Ligi Narodów.

Dominacja Polaków z Niemcami. Nokaut w Olsztynie, a potem dodatkowy set

Te zostały jednak w przeszłości, dzięki czemu Tomasz Fornal i spółka mogą ze spokojem podchodzić do trzeciego - bardzo wymagającego turnieju Ligi Narodów. Ten dopiero za kilka dni. Wcześniej Polacy zmierzyli się towarzysko z Niemcami w Olsztynie. W wyjściowej szóstce znaleźli się: Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Kewin Sasak, Marcin Komenda oraz Bartłomiej Lemański, a jako libero zaczął Jakub Popiwczak.

Polacy rozpoczęli tę piątkową batalię naprawdę nieźle. Po pierwszych 25 rozegranych akcjach prowadzili 14:11. Ostatecznie Biało-Czerwoni w kolejnych siedemnastu punktach znacząco powiększyli. Pierwszy set zakończył się bardzo przekonującą wygraną Polaków 25:17.

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Druga część rywalizacji była jeszcze bardziej jednostronna. Siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia kompletnie zdominowali rywali zza zachodniej granicy. Od początku do końca Biało-Czerwoni byli "z przodu" i ostatecznie wygrali 25:16, wychodząc na prowadzenie 2:0 w setach.

Trzecia partia zaczęła się inaczej. Na prowadzenie wyszli bowiem Niemcy. Co więcej, w pewnym momencie mieli nawet prowadzenie 7:5. Od tego momentu Polacy zdobyli osiem punktów z rzędu i wyszli na prowadzenie 13:7 głównie za sprawą świetnej gry blokiem w wykonaniu Fornala i Sasaka. Już wtedy stało się jasne, że Biało-Czerwonym nic w tym meczu nie grozi. Ostatecznie Polacy wygrali trzecią partię 25:15, a cały mecz 3:0.

To był "regulaminowy czas gry". Trenerzy umówili się jednak na dodatkową - czwartą partię przy wyniku 3:0. Grbić zdecydował się oczywiście na szereg zmian. Te nie pomogły Biało-Czerwonym, choć to Polacy rozpoczęli lepiej. Od stanu 7:7 nasi rywale zdominowali naszą kadrę, wychodząc na prowadzenie 13:10. Tego już nie oddali, a całą dodatkową partię wygrali 25:22.

Tomasz Fornal i Norbert Huber Piotr Matusewicz East News





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