Polscy siatkarze podczas drugiego turnieju tegorocznej Ligi Narodów w Gliwicach odnieśli komplet zwycięstw, dzięki czemu poprawili swoją sytuację w tabeli rozgrywek. "Biało-Czerwoni" po ośmiu spotkaniach plasują się na trzecim miejscu, są na dobrej drodze do tego, by zagwarantować sobie udział w finałach. A w tych poza gospodarzami, czyli Chińczykami, zagra siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów.

Podopieczni Nikoli Grbicia muszą jednak dalej wygrywać spotkania, o co w Chicago będzie trudno, ponieważ zmierzą się z prawdziwymi potęgami. Polaków czekają tam starcia z Bułgarią (15 lipca), Brazylią (17 lipca), Francją (18 lipca) i Stanami Zjednoczonymi (19 lipca).

Nasza kadra do turnieju prawdopodobnie przystąpi wzmocniona obecnością Tomasza Fornala i Kamila Semeniuka, którzy nie zagrali jeszcze w tym roku w kadrze. Ostatnio do gry wrócili z kolei m.in. Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź, którzy ze świetnej strony pokazali się w Gliwicach.

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Jak się jednak okazuje, nie wszystkie gwiazdy reprezentacji zagrają w Chicago. Nikola Grbić w rozmowie z TVP Sport przyznał, że z problemami zmaga się Jakub Kochanowski.

"Problem Kochana pojawił się w klubie. Pod koniec sezonu Warszawa bardzo go potrzebowała, co było oczywiste; on chciał pomóc, więc nie było czasu na kolejne przerwy. Grał mimo tego, że pojawiły się problemy z kolanem" - wyjaśnił.

Po zakończeniu sezonu klubowego środkowy PGE Projektu Warszawa musiał przyjmować zastrzyki i się zregenerować, dopiero niedawno zaczął normalnie trenować. I co się z tym wiąże, nie jest jeszcze w na tyle optymalnej dyspozycji, by zagrać w ostatnim turnieju fazy zasadniczej.

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Grbić kontynuując wątek wyjaśnił, że Kochanowski musi pojechać z kadrą do Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie miałby z kim trenować w Spale pod nieobecność kolegów.

"Nie chcę zostawiać trzynastu zawodników i połowy mojego sztabu w Spale tylko po to, żeby trenowali z powodu jednego gracza. To byłoby szaleństwo. Łatwiej więc zabrać go ze sobą i włączyć do wspólnego treningu. To jasne jednak, że nie będzie mógł grać" - podkreślił.

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Brak Kochanowskiego oznacza szansę dla innych środkowych, ale zarazem też problem dla Grbicia. Z powodów zdrowotnych z występów w kadrze w tym sezonie zrezygnował Mateusz Bieniek, przyjazdu na zgrupowanie odmówił z kolei Norbert Huber. Serb musi liczyć więc na m.in. wracającego po sześciu latach do reprezentacji Bartłomieja Lemańskiego, ale też "wygranych" poprzedniego sezonu, czyli Jakuba Nowaka i Szymona Jakubiszaka.





Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport