Gwiazdor kadry Grbicia ogłasza rezygnację. Sam to przekazał. I to w takim momencie

Paweł Nowak

W dzień ogłoszenia powołań w mediach społecznościowych pojawił się szokujący komunikat ze strony Norberta Hubera. Środkowy Wolfdogs Nagoja poinformował, że zdecydował się opuścić najbliższy sezon reprezentacyjny z powodu obawy o swoje zdrowie. - To był zaszczyt i duma grać w reprezentacji -przekazał. Tym samym w najbliższym sezonie nie będziemy mogli go oglądać w narodowych barwach.

Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji PolskiMarcin Golba / NurPhotoAFP

Dokładnie w czwartek 16 kwietnia poznamy powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski na sezon 2026. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w niej zabraknie m.in. Marcina Janusza, Pawła Zatorskiego czy Łukasza Kaczmarka. W dzień ogłoszeń szokujący komunikat nadał Norbert Huber.

Środkowy Wolfdogs Nagoja przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z powodów zdrowotnych zdecydował się poinformować selekcjonera "Biało-Czerwonych" Nikolę Grbcia, iż nie będzie do jego dyspozycji. Oto treść komunikatu.

- Dziś ważny dzień dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Trener ogłosi listę powołanych. Na tej liście zabraknie mojego nazwiska. Poinformowałem trenera dziś w rozmowie telefonicznej, iż podjąłem decyzję, że ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem nie będę do jego dyspozycji - rozpoczął.

W dalszej części oświadczenia zdradza, że decyzja ta była dla niego bardzo trudna. Na końcu dodaje, że wierzy, iż jeszcze się w kadrze z trenerem Grbiciem spotka.

- To był zaszczyt i duma grać oraz reprezentować kraj w ostatnich latach. Ta decyzja była trudna, ale nie mogę lekceważyć obecnej sytuacji zdrowotnej. Wierzę, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Dziękuje za wszystko - dodał.

Czarny ekran z białym tekstem, w którym Norbert Huber zwraca się do kibiców siatkówki, informując o swojej rezygnacji z powodu problemów zdrowotnych, podkreślając dumę z reprezentowania Polski oraz dziękując za wsparcie.
Oświadczenie Norberta HuberaScreen: https://www.instagram.com/noba_hubaa/materiał zewnętrzny

Zawodnicy dwóch drużyn siatkarskich walczą o punkt przy siatce podczas meczu w hali sportowej, dynamiczna akcja w trakcie bloku ze strony jednej drużyny i ataku z drugiej, w tle sędzia, ławka rezerwowych oraz kibice.
Norbert Huber w atakuVolleyballWorldmateriały prasowe
Trzech siatkarzy w biało-czerwonych strojach drużyny narodowej Polski, wyrażających silne emocje w trakcie meczu na hali sportowej, z wyraźnym napięciem i energią widoczną w ich postawie.
Norbert Huber (numer 99)Volleyball Worldmateriały prasowe
