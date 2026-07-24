W piątkowy poranek PZPS ogłosił listę zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia na najbliższy turniej finałowy Ligi Narodów. Serbski szkoleniowiec ostatecznie postawił na 15 zawodników, pozostawiając w domu Jakuba Kochanowskiego oraz Marcela Bakaja.

W przypadku Kochanowskiego wiadomym było, że środkowy tuż po powrocie z Chicago będzie musiał poddać się zabiegowi kontuzjowanego kolana. Było to jasne tym bardziej, że podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w USA 29-latek nawet na moment nie pojawił się na parkiecie.

Sam zainteresowany jasno zaznaczył, że w jego wypadku mowa o drobnym zabiegu, a nie operacji. Ta decyzja oznaczała jednak, że wyjazd Kochanowskiego do Ningbo na finały LN był ostatecznie wykluczony. W piątek siatkarz potwierdził wizytę w gabinecie lekarskim.

Jakub Kochanowski przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana screen za: instagram.com/kuba_kochan materiał zewnętrzny

Problemy zdrowotne Jakuba Kochanowskiego. Zabieg, a za rogiem mistrzostwa Europy

- Po powrocie z Chicago do Polski spróbuję zrobić mały zabieg (nie operację ani nic takiego), który może przynieść fajne rezultaty i mam nadzieję, że po kilku dniach będę powoli wracał do treningów - zdradził Kochanowski za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Instagram.

Problemy zdrowotne Jakuba Kochanowskiego stawiają pod znakiem zapytania jego występ na tegorocznych mistrzostwach Europy. Już we wrześniu "biało-czerwoni" w turnieju organizowanym przez Bułgarię, Finlandię, Rumunię oraz Włochy będą bronili złotych medali wywalczonych przed trzema laty.

Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia trafiła do grupy B, w której zmierzą się z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Polacy turniej zainaugurują meczem z Portugalią, który zaplanowano na 10 września.

Zanim jednak polscy siatkarze będą mogli skupić się jedynie na mistrzostwach starego kontynentu, to przed nimi jeszcze decydująca batalia w Lidze Narodów. W ćwierćfinale nasza reprezentacja zagra z Ukraińcami, czyli swoimi grupowymi rywalami na tegorocznych ME.

Mecz z Ukrainą zostanie rozegrany w czwartek 30 lipca o godz. 13:30 polskiego czasu. W przypadku triumfu w tym spotkaniu Polacy w półfinale zagrają z lepszym z pary Słowenia - Turcja. Relacje tekstowe ze wszystkich spotkań "biało-czerwonych" będą dostępne w serwisie Interia Sport.

Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon Oliwia Domanska East News





Nikola Grbić: Ukraina nie jest na poziomie Włoch, USA czy Japonii, ale nie możemy jej nie doceniać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport