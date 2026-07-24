Gwiazdor kadry Grbicia kontuzjowany, właśnie przeszedł zabieg. Niepokój przed ME
Jakub Kochanowski znalazł się poza kadrą reprezentacji Polski na finałowe mecze Ligi Narodów. Środkowy zmaga się z problemami zdrowotnymi, a w piątek przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana. Chociaż sytuacja nie wygląda bardzo poważnie, to i tak kibice mogą być zaniepokojeni stanem zdrowia gwiazdy. Wszystko ze względu na wrześniowe mistrzostwa Europy, podczas których "biało-czerwoni" będą bronili złotych medali.
W piątkowy poranek PZPS ogłosił listę zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia na najbliższy turniej finałowy Ligi Narodów. Serbski szkoleniowiec ostatecznie postawił na 15 zawodników, pozostawiając w domu Jakuba Kochanowskiego oraz Marcela Bakaja.
W przypadku Kochanowskiego wiadomym było, że środkowy tuż po powrocie z Chicago będzie musiał poddać się zabiegowi kontuzjowanego kolana. Było to jasne tym bardziej, że podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w USA 29-latek nawet na moment nie pojawił się na parkiecie.
Sam zainteresowany jasno zaznaczył, że w jego wypadku mowa o drobnym zabiegu, a nie operacji. Ta decyzja oznaczała jednak, że wyjazd Kochanowskiego do Ningbo na finały LN był ostatecznie wykluczony. W piątek siatkarz potwierdził wizytę w gabinecie lekarskim.
Problemy zdrowotne Jakuba Kochanowskiego. Zabieg, a za rogiem mistrzostwa Europy
- Po powrocie z Chicago do Polski spróbuję zrobić mały zabieg (nie operację ani nic takiego), który może przynieść fajne rezultaty i mam nadzieję, że po kilku dniach będę powoli wracał do treningów - zdradził Kochanowski za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Instagram.
Problemy zdrowotne Jakuba Kochanowskiego stawiają pod znakiem zapytania jego występ na tegorocznych mistrzostwach Europy. Już we wrześniu "biało-czerwoni" w turnieju organizowanym przez Bułgarię, Finlandię, Rumunię oraz Włochy będą bronili złotych medali wywalczonych przed trzema laty.
Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia trafiła do grupy B, w której zmierzą się z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Polacy turniej zainaugurują meczem z Portugalią, który zaplanowano na 10 września.
Zanim jednak polscy siatkarze będą mogli skupić się jedynie na mistrzostwach starego kontynentu, to przed nimi jeszcze decydująca batalia w Lidze Narodów. W ćwierćfinale nasza reprezentacja zagra z Ukraińcami, czyli swoimi grupowymi rywalami na tegorocznych ME.
Mecz z Ukrainą zostanie rozegrany w czwartek 30 lipca o godz. 13:30 polskiego czasu. W przypadku triumfu w tym spotkaniu Polacy w półfinale zagrają z lepszym z pary Słowenia - Turcja. Relacje tekstowe ze wszystkich spotkań "biało-czerwonych" będą dostępne w serwisie Interia Sport.