Gwiazdor Grbicia z wielką zmianą, transfer niemal przesądzony. To już kwestia czasu

Od lat Sir Sicoma Monini Perugia jest jednym z najlepszych klubów siatkarskich na świecie. Przed laty w barwach tego klubu występował Wilfredo Leon, lecz w 2024 roku postanowił przenieść się do Bogdanki LUK Lublin. Co ciekawe, w jednym czasie Perugię reprezentowało dwóch polskich siatkarzy, gdyż w tym samym czasie w ekipę grał Kamil Semeniuk.

Przyjmujący reprezentacji Polski w drużynie gra do dziś i z pewnością zostanie w klubie na kolejny sezon. Mimo to jego drużyna będzie najprawdopodobniej całkowicie odmieniona. Wiele wskazuje na to, że z gigantem pożegna się m.in. atakujący Wassim Ben Tara czy jeden z najlepszych przyjmujących na świecie, Yuki Ishikawa.

Japończyk jest jednym z rywali Semeniuka do gry i bardzo często wspólnie z Polakiem tworzy linię przyjęcia. Jak przekazał Jakub Balcerzak, ten ma wkrótce opuścić zespół i pożegnać się z naszym reprezentantem oraz resztą zespołu.

Ishikawa odchodzi, to niemal pewne

Zdaniem dobrze poinformowanego eksperta siatkówki 30-latek ma pozostać we Włoszech. Bardzo mocno zainteresowany usługami siatkarza jest Powervolley Milano. Sam zawodnik również ma być chętny na transfer właśnie do tego klubu. Wszystko oczywiście odbyłoby się po sezonie.

- Yuki Ishikawa, który najprawdopodobniej opuści po zakończeniu sezonu Perugię, jest w dalszym ciągu priorytetem transferowym Powervolley Milano - czytamy.

W ten sposób Semeniuk najprawdopodobniej utraci poważnego rywala do gry. Jego miejsce ma zająć utalentowany Francuz, Mathis Henno, czyli aktualnie zawodnik Ślepsk Malow Suwałki.

Aktualnie Sir Sicoma Monini Perugia po 15 rozegranych kolejkach włoskiej Serie A1 jest liderem rozgrywek. Na swoim koncie ma 13 wygranych i zaledwie dwie porażki, co przekłada się na 38 punktów. Do tego po dwóch meczach Ligi Mistrzów z dwoma zwycięstwami plasuje się na 2. miejscu w grupie.

