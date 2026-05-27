Gwiazdor Grbicia wyjechał z Polski. Specjalne zasady, znamy kierunek

W podobnej sytuacji znaleźli się też Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal. Panowie otrzymali zgodę od Nikoli Grbicia na trzytygodniowy urlop, który mieli spędzić częściowo w swoim towarzystwie. Kochanowski jako miejsce swoich wakacyjnych wojaży wybrał Bali.

Kamil Semeniuk na moment wrócił do Polski

Po wygranej w Lidze Mistrzów Kamil Semeniuk wrócił jeszcze na szybko do Polski. Jak sam twierdził, nie mógł przegapić odsłonięcia odcisków swoich dłoni na siatkarskiej alei sław w Katowicach. Niedługo później jednak spakował walizki i postanowił wyjechać z kraju.

"Nie było opcji, bym się nie zjawił w czasie tak fantastycznej uroczystości. Nie wypadało nie wpaść na tę ceremonię. Nie tak dawno skończyliśmy sezon, dosłownie dwa dni wcześniej wróciliśmy z żoną do Polski. 14 godzin w samochodzie to nie jest nic przyjemnego, ale dzień po dniu się rozpakowujemy" - twierdził w rozmowie z Interią.

Kamil Semeniuk przegapi pierwszy turniej Ligi Narodów

Wiadomo już, że Semeniuk przegapi pierwszy turniej Ligi Narodów - na zgrupowaniu ma pojawić się dopiero 14 czerwca. Tymczasem postanowił skorzystać z wolnego czasu i wyjechał z żoną na wakacje na znaną wyspę.

W sieci zamieścił zdjęcie z wiele mówiącym podpisem "kalimera", czyli "dzień dobry" po grecku. Wraz z małżonką udał się na grecką wyspę Kretę, gdzie wypoczywa po wymagającym sezonie. Złoto Ligi Mistrzów to ogromne osiągnięcie, a czekają jeszcze sukcesy reprezentacyjne - kto wie, co przyniesie sezon.

