Gwiazdor Grbicia wyjechał z Polski. Specjalne zasady, znamy kierunek
Kamil Semeniuk to jeden z gwiazdorów Grbicia powołanych przez Nikolę Grbicia na Ligę Narodów. Przyjmujący w tym roku dokonał już wielkiej rzeczy - wygrał Ligę Mistrzów ze swoim klubem, Sir Safety Perugią. Potem na krótki czas przyjechał do Polski, by znów ją opuścić. Jak się okazało, jego wybór padł na znany zagraniczny kurort. Wszystko dzięki "wolnemu", które dostał od trenera.
W podobnej sytuacji znaleźli się też Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal. Panowie otrzymali zgodę od Nikoli Grbicia na trzytygodniowy urlop, który mieli spędzić częściowo w swoim towarzystwie. Kochanowski jako miejsce swoich wakacyjnych wojaży wybrał Bali.
Kamil Semeniuk na moment wrócił do Polski
Po wygranej w Lidze Mistrzów Kamil Semeniuk wrócił jeszcze na szybko do Polski. Jak sam twierdził, nie mógł przegapić odsłonięcia odcisków swoich dłoni na siatkarskiej alei sław w Katowicach. Niedługo później jednak spakował walizki i postanowił wyjechać z kraju.
"Nie było opcji, bym się nie zjawił w czasie tak fantastycznej uroczystości. Nie wypadało nie wpaść na tę ceremonię. Nie tak dawno skończyliśmy sezon, dosłownie dwa dni wcześniej wróciliśmy z żoną do Polski. 14 godzin w samochodzie to nie jest nic przyjemnego, ale dzień po dniu się rozpakowujemy" - twierdził w rozmowie z Interią.
Kamil Semeniuk przegapi pierwszy turniej Ligi Narodów
Wiadomo już, że Semeniuk przegapi pierwszy turniej Ligi Narodów - na zgrupowaniu ma pojawić się dopiero 14 czerwca. Tymczasem postanowił skorzystać z wolnego czasu i wyjechał z żoną na wakacje na znaną wyspę.
W sieci zamieścił zdjęcie z wiele mówiącym podpisem "kalimera", czyli "dzień dobry" po grecku. Wraz z małżonką udał się na grecką wyspę Kretę, gdzie wypoczywa po wymagającym sezonie. Złoto Ligi Mistrzów to ogromne osiągnięcie, a czekają jeszcze sukcesy reprezentacyjne - kto wie, co przyniesie sezon.