Gwiazdor Grbicia pod ścianą, już wieszczą zmianę planów. To byłby hit

Powoli w decydującą fazę wchodzi siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Do ostatniej kolejki o udział w fazie play-off rozgrywek PlusLigi walczy JSW Jastrzębski Węgiel. Były mistrz Polski miał w trakcie sezonu jednak swoje problemy i nie chodzi tylko o względy sportowe.

W mediach pojawiały się informacje o zaległościach z wypłatami dla zawodników. Nie jest tajemnicą, że sytuacja klubu jest bardzo skomplikowana. W końcu po latach współpracy Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła, że nie ma zamiaru wspierać finansowo zespół w nadchodzącym sezonie (2026/2027).

Przez to pojawiło się sporo wątpliwości czy klub w ogóle przystąpi do rozgrywek. Na tę chwilę jednak nie znamy żadnych szczegółów. Taka sytuacja jest niezwykle niekorzystna dla siatkarzy. Większość z nich jest związana kontraktem z drużyną także na właśnie kolejny rok, lecz w przypadku nieprzystąpienia do gry ci nie będą mieli gdzie grać.

Przez to już zaczynają pojawiać się pierwsze informacje ws. ich ewentualnej przyszłości. Głośno jest m.in. o Maksymilianie Granicznym, czyli niedawnym objawieniu kadry Nikoli Grbicia. Libero w przypadku nagłej potrzeby zmiany klubu nie powinien narzekać na brak zainteresowania.

Granieczny na radarze klubu PlusLigi. Oto szczegóły

Kilka informacji w tej kwestii przekazał Jakub Balcerzak, dobrze poinformowany siatkarski ekspert. Jego zdaniem sytuację 20-latka śledzi Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Co ciekawe, reprezentant Polski występował w tym zespole w latach 2023-2025 (w sezonie 2023/2024 przed fuzją z ekipą z Gorzowa Wielkopolskiego w KGHM Cuprum Lubin).

- Realna jest perspektywa powrotu do... Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. W Gorzowie jest zainteresowanie sytuacją utalentowanego libero, który, biorąc pod uwagę bardzo niepewną przyszłość ekipy z Jastrzębia-Zdroju, może nagle szukać klubu... - czytamy.

Aktualnie JSW Jastrzębski Węgiel nie jest jeszcze pewny miejsca w TOP8 fazy zasadniczej PlusLigi. Rozstrzygnięcie tej kwestii nadejdzie już w niedzielę 22 marca. O godz. 14:45 zespół Andrzeja Kowala na własnej hali zagra z Indykpol AZS-em Olsztyn.

Maksymilian Granieczny z kolegami z siatkarskiej kadry Piotr Matusewicz East News

Maksymilian Granieczny Marcin Golba AFP

Maksymilian Granieczny Marcin Golba AFP

