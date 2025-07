Gwiazdor Francuzów z mocnym przekazem o Polsce. Wymienił Tomasza Fornala

Mecz Polska - Francja to absolutny hit ostatniej kolejki fazy wstępnej Ligi Narodów. Co prawda obie drużyny mają już zapewnione miejsce w fazie finałowej, ale ich bezpośredni mecz może zdecydować o tym, na kogo wpadną w ćwierćfinale w Ningbo. W dodatku niedzielne spotkanie to rewanż za finał igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W polskich klubach występowało wielu reprezentantów Francji, ale zdecydowanie najdłuższym stażem w Polsce może pochwalić się Benjamin Toniutti. Rozgrywający występuje w PlusLidze od 2015 r. - najpierw grał w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, teraz w JSW Jastrzębskim Węglu. W sobotę, w trakcie meczu z Iranem, właśnie w Polsce obchodził wyjątkowy jubileusz - rozegrał 400. mecz w reprezentacji Francji.

"Nie liczę swoich występów, dowiedziałem się o tym dzień wcześniej od jednego z francuskich dziennikarzy. To miłe. Zawsze chciałem grać długo w kadrze, by osiągnąć coś ważnego z kadrą. Cieszę się, że świętowałem to właśnie w Polsce. To dla mnie bardzo ważne miejsce, a arena w Gdańsku jest jedną z najpiękniejszych na świecie" - podkreśla Toniutti.

Kapitan reprezentacji Francji przez lata mieszkał w Polsce z rodziną. Jak opowiadał niedawno w rozmowie z Interia Sport, jego córki komunikują się w języku polskim i rozmawiają w tym języku znacznie lepiej od niego.

Sam Toniutti również jednak zakochał się w Polsce. Podkreśla, że przełomowy był dla niego turniej mistrzostw świata w 2014 r.

Dla mnie to był kluczowy moment , by zdecydować się na grę w Polsce. Pamiętam, jak graliśmy w Krakowie z Iranem i Włochami, a na trybunach było 10 tysięcy ludzi. Powiedziałem sobie wtedy: to miejsce, w którym muszę zagrać. Kiedy więc otrzymałem ofertę z ZAKS-y, od razu się zdecydowałem. W Polsce ludzie po prostu kochają siatkówkę, dlatego zostałem tu tak długo

Toniutti na razie nie odgrywa w kadrze czołowej roli, bo dopiero niedawno dołączył do drużyny. W końcówce sezonu w JSW Jastrzębskim Węglu występował z kontuzją. Zapewnia jednak, że dzięki pracy wykonanej po zakończeniu rozgrywek czuje się już w pełni zdrowy i pozostaje mu tylko odnaleźć rytm meczowy.

W niedzielę spotka kilku zawodników, z którymi przez lata dzielił klubową szatnię. Przed spotkaniem z Polską usłyszał pytanie o Tomasza Fornala, który sam poruszył temat spotkania z Toniuttim.

"Grałem z wieloma reprezentantami Polski, to moi przyjaciele. Łączą mnie z nimi bardzo silne emocje. Kiedy trenuje się razem cały rok, sięga po medale, to zostaje z tobą do końca życia. Jestem super szczęśliwy, że zagram przeciwko nim, przeciwko Tomkowi.W ostatnich czterech, pięciu latach podniósł swój poziom. To super miły chłopak. Życzę wszystkiego dobrego moim kolegom, ale obyśmy to my wygrali" - mówi francuski siatkarz.

Początek spotkania Polska - Francja o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport 1, relacja "na żywo" w Interia Sport.

Z Gdańska Damian Gołąb

